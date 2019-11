Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Situazione che, probabilmente, sta superando il surreale. Lacalcistica non sta attraversando, questo è chiaro, uno dei suoi momenti migliori. Spaccatura-società con la figura di Ancelotti in mezzo (ed in bilico). Ma la questione, purtroppo, sta andando oltre. Passi un periodo difficile, come può capitare in ogni società, ma negli ultimi giorni si è creato untalmenteda far impaurire ledeistessi. Dopo l’intrusione in casa Allan, infatti, c’è stato anche il furto con scasso ai danni dell’auto di Zielinski. Come riportato oggi da diversi quotidiani, lee dei giocatori, scegliendo di lasciare le rispettive abitazioni per rifugiarsi altrove. E’ il caso di Thais Allan, al settimo mese di gravidanza, che dellaprovata si è fatta portavoce sabato scorso con uno sfogo sui social poi rimosso. ...

CalcioWeb : #Napoli, il clima è ostile: le mogli dei calciatori hanno paura e scappano dalle proprie abitazioni - alexbintqaboos1 : Ho conseguito due Lauree e abilitazioni alla Federico II Napoli però se chiedo un qualsiasi lavoro per me salvavita… - Notiziedi_it : Napoli, la lotta dei giovani: “Clima, il mondo può cambiare” -