Napoli | colpo di scena | pazza idea Gattuso in caso di addio ad Ancelotti

Mercato Napoli - colpo di scena : doppio addio a gennaio - i dettagli : Mercato Napoli- Mercato Napoli pronto ad entrare nel vivo già in vista della prossima sessione invernale. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la società partenopea potrebbe decidere di dire addio a Mertens e Callejon già in vista dei prossimi mesi. Una doppia cessione imminente per evitare di perdere i due giocatori a parametro […] L'articolo Mercato Napoli, colpo di scena: doppio addio a gennaio, i dettagli ...

Napoli - altro colpo contro i calciatori anti-ritiro : sfasciata l'auto della moglie di Zielinski : altro colpo contro i "rivoltosi" anti-ritiro del Napoli. Dopo il brasiliano Allan, a cui hanno svaligiato la casa, i ladri prendono di mira anche il polacco Piotr Zielinski: domenica mattina alcuni ignoti hanno sfasciato il lunotto anteriore della Smart, di proprietà della moglie del centrocampista

Napoli - colpo alla camorra : arrestato il nuovo super boss di Scampia : Gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Aldo Moro, a Mugnano di Napoli, un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale...

LIVE Roma-Napoli 1-0 - Serie A in DIRETTA : ospiti vicinissimi al pareggio. Smalling salva sul colpo di testa di Di Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Tiro di Insigne sull’imbucata di Zielinski, palla che termina a lato di poco della porta difesa da Pau Lopez, con il portiere spagnolo che dava però la sensazione di poterci arrivare. 29′ Smalling CON UN MIRACOLO SUL colpo DI testa EFFETTUATO DA DI Lorenzo! Prodigioso il salvataggio del difensore inglese a Pau Lopez battuto. Napoli vicinissimo al pareggio. 28′ ...

Notizie del giorno – Colpo di scena sul mercato del Milan - De Laurentiis spaventa i tifosi del Napoli : Colpo DI scena SUL mercato Milan – Come ormai noto, Mario Mandzukic non rientra nei piani di Sarri. Si cerca una sistemazione per l’attaccante croato, su cui sembrava cosa fatta con il Manchester United. Clamoroso cambio di rotta nelle ultime ore, con l’inserimento a sorpresa del Milan. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento, adesso le società stanno lavorando ad un accordo. Il club rossonero lo vorrebbe gratis ...

Infortunio Lozano - ansia Napoli/ Brutto colpo alla caviglia : Chucky esce in barella : Hirving Lozano, Infortunio in Messico-Panama: esce in barella dopo Brutto colpo alla caviglia. ansia Napoli, le scelte di Ancelotti per il Verona

Napoli - colpo di scena Hamsik : “Tornare? Non lo escludo” : Hamsik Napoli- Marek Hamsik riapre parzialmente al Napoli e ad un ritorno che avrebbe del clamoroso. Come sottolineato dai colleghi di “Sportmediaset“, il centrocampista slovacco ha timidamente espresso il suo punto di vista su un potenziale ritorno, ma senza nulla di concreto e certo. Queste le parole dell’ex capitano azzurro:“Se mi chiedessero di tornare per […] L'articolo Napoli, colpo di scena Hamsik: ...

Napoli - colpo di scena Hamsik : “Tornare? Non lo escludo” : Hamsik Napoli- Marek Hamsik riapre parzialmente al Napoli e ad un ritorno che avrebbe del clamoroso. Come sottolineato dai colleghi di “Sportmediaset“, il centrocampista slovacco ha timidamente espresso il suo punto di vista su un potenziale ritorno, ma senza nulla di concreto e certo. Queste le parole dell’ex capitano azzurro:“Se mi chiedessero di tornare per […] L'articolo Napoli, colpo di scena Hamsik: ...

Torino-Napoli - Lozano demolito dai giornali : “E’ invisibile - nessun colpo di inventiva. Una delusione da 42 milioni” : Torino-Napoli, Lozano è invisibile: le critiche de Il Mattino Torino Napoli Lozano| Hirving Lozano continua a deludere. L’acquisto più pagato della storia del Napoli anche nella giornata di ieri è apparso sottotono. nessuna sortita offensiva degna di nota, spesso invisibile e quindi mai pericoloso per gli avversari. Al Mattino non è andata per niente giù la sua prova, e per questo motivo le critiche che piovono stamattina sono ...