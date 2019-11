Dall' Ilva vola via anche la bandiera Mittal

“Con il disastro dell'Ilva è l'Europa che esce Dall'Italia” : Ospite di Tagadà su La7 il direttore Claudio Cerasa ha commentato l'attuale situazione politica a cominciare dalla vicenda Ilva: “Io sono dell'idea che questa maggioranza di governo è una maggioranza sbagliata che nasce per un causa giusta che è quella non di fermare Salvini, ma di fermare il salvin

Landini : "Sorpreso Dalla giravolta di Di Maio sull'ex Ilva" : “Il ministro che ha fatto l’accordo che comprendeva lo scudo era ed è il capo dei 5 stelle. Lui c’era quella notte, non era da un’altra parte”. Maurizio Landini chiama duramente in causa Luigi Di Maio sulla gestione del caso Ilva. Intervistato da Maurizio Molinari a Milano in occasione del convegno “Metamorfosi”, organizzato da Huffpost, il segretario generale della Cgil si è detto ...

DallA CINA/ Non solo Ilva : i due "poteri" che mettono a rischio il governo : L'Ilva obbliga M5s scegliere da che parte stare: i 5 Stelle sono divisi tra Conte e Di Maio. Salvini si sta spostando al centro. Tutti temono Renzi

Ex Ilva - Di Maio : “Fare il possibile per costringere Arcelor a restare - non siamo il Bengodi. Salvini? Sta Dalla parte delle multinazionali” : “Dobbiamo fare tutto il possibile perché ArcelorMittal resti a Taranto. Non può passare il messaggio che un’azienda viene qui a investire e poi se ne va quando vuole, non siamo il Bengodi“. A dirlo, a Berlino dopo aver incontrato l’omologo tedesco Heiko Maas, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Che ha attaccato la Lega e Matteo Salvini: “Stanno dalla parte delle multinazionali e non da quella dei ...

Ex Ilva - Cazzola choc : “Taranto uccisa Dalle Procure - lì c’è una magistratura famelica. Anche questa menata dei bambini che muoiono…” : “L’Ilva di Taranto l’hanno uccisa le Procure, non è che l’ha uccisa qualcun altro. Anche ‘sta menata dei bambini che muoiono… Non sono mai state date delle statistiche. Bisognerebbe andare a vedere le condizioni dei bambini dove non c’è la siderurgia, che muoiono di fame e di sete”. Sono le parole choc pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) ...

Titoli e aperture : il caso Ilva Dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Mercato e Moody's a gamba tesa "ArcelorMittal via subito Dall'Ilva" : Non ci voleva. Non sono il Mercato, ma anche le agenzie di rating. Mentre il Governo attende la risposta dei Mittal dopo il vertice di mercoledì al termine del quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato 48 ore al colosso dell’acciaio franco-indiano per una retromarcia sul recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, Moody’s Segui su affaritaliani.it

Ilva - Antonio Padellaro Dalla Gruber alza bandiera bianca : "Cosa deve fare ora questo governo" : "Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che Dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Ex Ilva - vertice di tre ore da Conte. Arcelor Mittal avvia il ritiro Dall’Italia : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di Arcelor Mittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti

