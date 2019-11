Cassano | ' CR7 non può andare via prima della fine della partita perché c' è l' antidoping'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Nonostante la vittoria contro il Milan per 1 a 0 (grazie ad un gol di Dybala), a tenere banco alla Juventus in questi giorni è la discussa sostituzione di Cristiano Ronaldo a mezzora dalla, con il portoghese che una volta cambiato si è visto molto arrabbiato con Sarri e ha lasciato l'Allianz Stadium. Il caso sembrerebbe essere rientrato il giorno dopo, quando il portoghese ha pubblicato un post distensivo sui social, sottolineando come era importante vincere per mantenere il primo posto in Serie A. A tal riguardo si è soffermato l'ex giocatore fra le altre di Roma, Inter e Milan, attualmente commentatore televisivo, Antonio, che nella trasmissione televisiva di Mediaset 'Tiki Taka' ha parlato di un episodio analogo che gli era successo quando era giocatore. 12 anni fa in una Roma-Lazio Capello decise di sostituirlo,non ...

