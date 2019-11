Uomini e Donne | l’ex tronista Sara Tozzi è ritornata con il suo fidanzato

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019) L’ex protagonista di, torna a far parlare di sé. Dopo aver ricoperto il ruolo danel noto programma di Canale 5, la giovane ad inizio ottobre aveva deciso di abbandonare la trasmissione, perché era ancora troppo scottata dalla sua precedente relazione. Come si suol dire, al cuore non si comanda, infatti, è bastato davvero poco per riprendere in mano che quella che credeva essere una storia d’amore passata. Il ritorno con il suo ex A quanto pare è stata la scelta giusta, quella che, non a cuor leggero ha comunicato alla redazione del programma di Maria De Filippi, dal momento che adesso è tornata con il suo ex. Dopo qualche settimana di silenzio ecco che la bella 22enne, ritorna a far parlare della sua storia d’amore con Francesco Riccò, il ragazzo che le ha rapito il cuore e per il quale non è riuscita a completare ...

matteosalvinimi : ?? CHE SCHIFO. Altro che schedare le Forze dell’Ordine come vuole il Pd! In Italia servono regole, rispetto e certez… - luigidimaio : Sto seguendo con dolore e apprensione quel che è accaduto in #Iraq ai nostri militari, coinvolti in un attentato.… - AndreaOrlandosp : Il nostro pensiero e la vicinanza di tutto il @pdnetwork ai militari italiani feriti in #Iraq, alle loro famiglie… -