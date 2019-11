Storico napoleonico uccide la compagna | la fa a pezzi e la getta nel fiume

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019)di fama internazionale, docente all’Università di San Pietroburgo, il più grande esperto russo di Napoleone, insignito in Francia della Legion d’onore per i suoi meriti accademici. E un eccentrico. Oleg Sokolov è stato arrestato ieri, vestito da Napoleone, ubriaco e fradicio dopo essere caduto nelMoika a San Pietroburgo, per l’omicidio della sua, Anastassia Echtchenko, 24 anni, una sua ex studentessa che con lui, 63enne, condivideva il lavoro, la passione per l’imperatore francese e le ricostruzioni storiche in costume.Quando i sommozzatori lo hanno ripescato in acqua, hanno recuperato anche uno zaino nel quale hanno trovato le braccia di una donna. Scattato l’allarme, la polizia ha poi trovato il resto del corpo della vittima nell’appartamento in cui i due abitavano. Secondo i media russi, Sokolov era ...

