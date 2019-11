Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 11 novembre 2019) Anche se gli appassionati di COD saranno presi daof: Modern Warfare per PC o console, Activision annuncia interessantiperofche riceverà prossimamente il supporto per i controller di gioco e la. L'articoloinperof, fra cui laproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Novità succulenti in arrivo per Call of Duty Mobile, fra cui la modalità Zombie -