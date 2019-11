L elettorale | Marcucci a Giorgetti | ‘iniziamo da questo’

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Aproporrei intanto di iniziare a discutere di legge. Il Pd ha sempre sostenuto che più è ampia la condivisione sul sistemae meglio è. Per quanto mi riguarda, approvare un testo con il concorso anche della Lega sarebbe un’ottima cosa”. Andrea, capogruppo Pd al Senato, si rivolge così al leghista Giancarloche oggi ha proposto un tavolo costituente. L'articolo L., ‘iniziamo da questo’ Meteo Web.

TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Roberto Calderoli svela le mosse del Pd: 'Sta facendo di tutto per votare a marzo'. Lo dimostra la richiesta del dem M… - rosydesimone1 : RT @GiancarloDeRisi: Roberto Calderoli svela le mosse del Pd: 'Sta facendo di tutto per votare a marzo'. Lo dimostra la richiesta del dem M… - Zamberlett : RT @GiancarloDeRisi: Roberto Calderoli svela le mosse del Pd: 'Sta facendo di tutto per votare a marzo'. Lo dimostra la richiesta del dem M… -