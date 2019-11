Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano ad Android 10 con la EMUI 10 stabile in Italia

Si sente profumo di EMUI 10 stabile per Huawei P30 e P30 Pro : news dalla Cina questo lunedì : Una svolta cruciale quella che sta arrivando per Huawei P30 e P30 Pro, come si poteva facilmente prevedere nella seconda metà del mese di novembre. Dopo aver toccato con mano l'ennesima patch impostata su EMUI 9.1, stando alle informazioni che vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, questo lunedì occorre prendere atto di una mossa ufficiale in Cina, con inevitabili effetti a breve termine anche per coloro che hanno acquistato ...

Inizio settimana infuocato per Huawei P30 Lite e Mate 20 : offerte Amazon oggi 11 novembre : Non poteva iniziare meglio la settimana per gli utenti che sono seriamente intenzionati ad acquistare un Huawei P30 Lite (dopo le promo di pochi giorni fa), o in alternativa un Huawei Mate 20. Le offerte Amazon, a poco più di due settimane dal tanto atteso appunto del Black Friday 2019, effettivamente ci pongono davanti agli occhi delle opportunità da prendere seriamente in considerazione. E attenzione, perché non esiste alcuna regola (scritta ...

La EMUI 10 stabile inizia il roll out su Huawei P30 e Huawei P30 Pro : Huawei P30 e Huawei P30 Pro iniziano a ricevere la nuova EMUI 10 in versione stabile in Cina: parte il roll out della nuova versione di Android, presto anche in Italia. L'articolo La EMUI 10 stabile inizia il roll out su Huawei P30 e Huawei P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Focus sconto subito Mediaworld : ribasso Huawei P30 Lite e serie Samsung Galaxy S10 : Lo sconto subito Mediaworld parte oggi 9 novembre e durerà tutto il weekend fino a lunedì 11. La catena di elettronica, come fatto anche in passato, propone un risparmio immediato sui prodotti in vendita subito alla cassa o al carrello, proporzionale all'acquisto effettuato. Veri best seller del momento dunque come il Huawei P30 Lite ma pure tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S10 vengono proposti ad un nuovo valore commerciale molto ...

Appena 399 euro per un Huawei P30 : offerte Vodafone aggressive anche con iPhone 7 e Galaxy S10 : Occorre concentrarsi con grande attenzione sulle offerte Vodafone disponibili da oggi 8 novembre per gli utenti che cercano uno smartphone dal comparto hardware importante, come nel caso dei vari Huawei P30, iPhone 7 e Samsung Galaxy S10. In particolare, i due smartphone Android tornano a fare la voce grossa tra i top di gamma 2019, dopo aver analizzato alcune proposte di Amazon un paio di giorni fa. Ebbene, la campagna lanciata questo venerdì ...

A ritmo di Black Friday Amazon - prezzo Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite già in calo : Impossibile sia passato innosservato come il mese di novembre è quello del Black Friday Amazon. Sebbene l'appuntamento in se avrà luogo il prossimo 29 novembre, lo store di Jeff Bezos sta quotidianamente presentando promozioni più che allettanti per la categoria smartphone. Ce ne sono due, attualmente attive, molto convenienti e riguardano due best seller del calibro del Huawei P30 Lite e del Mate 20 Lite. Per i due device bisognerà ora ...

Vodafone regala ai clienti Happy Black ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 : Da oggi al 30 novembre Vodafone ripropone sconti esclusivi per i clienti Happy Black, questa volta tocca a Samsung Galaxy S10 e Huawei P30. L'articolo Vodafone regala ai clienti Happy Black ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 proviene da TuttoAndroid.

Tornano prepotenti Huawei P30 e Galaxy S10 con offerte Amazon di novembre : prezzi aggiornati : Fanno discutere nuovamente oggi 6 novembre i prezzi che sono trapelati all'interno delle offerte Amazon, in riferimento ai vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10. Le proposte emerse all'interno dello store, infatti, ci parlano chiaramente di prezzi più bassi rispetto alle medie alle quali ci siamo abituati in questi mesi. Certo, è possibile che in occasione di eventi come il Black Friday 2019 ed il successivo Cyber Monday si possa scendere a ...

Huawei festeggia il successo della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano d’investimenti per l’UE : Huawei è entusiasta dei dati di vendita della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano di 100 milioni di euro per favorire l'innovazione dell'IA in Europa L'articolo Huawei festeggia il successo della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano d’investimenti per l’UE proviene da TuttoAndroid.

Mai annoiati con i Huawei P30 : secondo aggiornamento di novembre : Per i Huawei P30 e P30 Pro il supporto software non può che essere definito continuo e costante. In effetti, solo nella giornata di ieri 4 novembre, è stata data notizia di un update migliorativo per i due device, targato 226 ed ora (solo a distanza di 24 ore) ecco che vanno approfonditi i primi dettagli su un secondo pacchetto del mese, il 240. Esattamente come nel caso della release raccontata ieri, siamo sempre al cospetto di un update ...

Sempre più Black Friday smartphone : offerte Amazon del 4 novembre su iPhone XR e Huawei P30 Lite : Il Black Friday smartphone sta per entrare nel vivo, tanto che le offerte Amazon di questo inizio settimana si preannunciano da subito scoppiettanti. Il 4 novembre si apre all'insegna di una proposta a cui difficilmente potrete rinunciare: iPhone XR (64GB) nero a 669 euro con spedizione gratuita. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon (cosa che dovrebbe molto rassicurarvi), con disponibilità dall'8 novembre 2019 (si tratta di aspettare ...

All’avanguardia Huawei P30 e P30 Pro pure con EMUI 9.1 - aggiornamento con 4 benefit : Non c'è solo la beta EMUI 10 per i Huawei P30 e P30 Pro ma gli stessi top di gamma con gli aggiornamenti stabili EMUI 9.1 stanno ricevendo un numero corposo di novità e nuove funzioni che ne migliorano le prestazioni e pure i punti di forza. Questo è proprio il caso dell'update globale 9.1.0.226, ora in prima distribuzione. Questo segue quello "locale" 9.1.0.213, comparso in Cina qualche settimana fa ma di fatto identico. Cosa ha di ...

Spinta improvvisa per Huawei P30 e Galaxy S10e su MediaWorld : il 3 novembre super promozioni : Grossissima opportunità quella che si è venuta a creare oggi 3 novembre all'interno dello store online di MediaWorld, dedicata a tutti coloro che sono alla ricerca di un Huawei P30 o di un Samsung Galaxy S10e a prezzo più basso rispetto al solito. Nel dettaglio, la nota catena ha deciso di ravvivare questa domenica proponendo due smartphone apprezzati dal pubblico italiano a prezzo aggressivo, dopo aver fornito nei giorni scorsi le informazioni ...