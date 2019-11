Anticipazioni Trono Over | Arriva Una Segnalazione su Juan Luis | Gemma in lacrime!

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 11 novembre : Simone 'incasinato' - trono over - : Uomini e Donne over, Anticipazioni oggi 11 novembre: ecco cosa succederà nel corso della nuova puntata su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne - trono over : Gemma lascia lo studio in lacrime : Sabato 9 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, la versione senior dello show pomeridiano "Uomini e Donne". Fra i vari argomenti che sono stati trattati nella nuova registrazione ritroviamo sempre Gemma Galgani e le sue frequentazioni, Ida Platano e la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarneri e le varie disquisizioni in studio di tutti gli altri protagonisti dello show, fra cui Armando ...

Anticipazioni Trono Over - Ida e Riccardo : Armando insinua un dubbio : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over sempre più in crisi: il dubbio di Armando E’ appena terminata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E anche nella puntata odierna ampio spazio è stato dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Cos’è successo? I due, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, hanno discusso animatamente anche stavolta, dimostrando di avere delle enormi difficoltà a ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : il Gesto di Giulia Quattrociocche! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Giulio fa una scelta piuttosto drastica, mentre Giulia ha molte difficoltà con i suoi corteggiatori che sembrano andare poco d’accordo con lei… Il Trono di Giulio Raselli sembra essere costellato di dubbi da parte del tronista ma soprattutto delle sue corteggiatrici. Tutte loro vorrebbero di più ed infatti, nel corso della puntata registrata il 7 novembre 2019, i litigi non mancano e ...

Uomini e donne/ Anticipazioni oggi - 7 novembre : Valeria Bigella... - Trono Classico - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata di oggi, 7 novembre, del Trono Classico: segnalazioni per Giulia che finisce in lacrime, e Giulio Raselli?

Anticipazioni U&D - Alessandro viene rifiutato da Veronica alla scelta : lei sale sul trono : Nello studio di Uomini e donne è tempo di primi bilanci e le Anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico c'è stato spazio per la prima scelta ufficiale di questa edizione. A congedarsi dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi è stato Alessandro Zarino, il quale ha deciso di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto rivelando il suo sentimento a Veronica, che tuttavia non ha voluto dare ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Over : Nuovi Problemi tra Ida e Riccardo! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: tra Ida e Riccardo le cose tornano ad andare male, ma per Gemma è l’esatto contrario grazie a Jean Louis… Al Trono Over i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Dopo le parole di Jean Pierre a Gemma, che hanno sconvolto la Galgani, visto che l’uomo ha dichiarato di non vedere più di un’amicizia tra loro due, ora per la dama torinese sono arrivo notizie molto positive. ...

U&D Anticipazioni Trono over : il nuovo cavaliere venezuelano fa una serenata alla Galgani : Grandi novità per Gemma Galgani: la dama torinese, dopo aver subito l'ennesima delusione da Jean Pierre, verso il quale provava un certo trasporto, ha avuto la fortuna di conoscere un nuovo cavaliere di 57 anni, approdato al dating-show di Canale 5 proprio per lei. Durante la registrazione del 2 novembre del trono over di Uomini e Donne, la torinese è apparsa in forma smagliante e davvero felice per il corteggiamento serrato del nuovo ...