Nonna hater che insultava Mattarella sui social si scusa | “M5S surriscaldava gli animi

Fonte : fanpage

(Di domenica 10 novembre 2019) "Era un periodo molto caldo, in cui glierano surriscaldati da alcuni parlamentari dei Cinque Stelle di cui ero simpatizzante. Mi sono lasciata contagiare stupidamente da questi fatti. Io che sono madre e": così la 68enne Eleonora Elvira Zanrosso, indagata per offese al capo dello Stato, Sergio, si difende durante il suo interrogatorio in procura. E conclude: "Non avrei dovuto. Voglio andare dal presidente ermi"

