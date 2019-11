Mini-scosse contro la dipendenza da cocaina | primi test su 100 pazienti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Ladapotrebbe essere combattuta anche con leindolori. “La stimolazione magnetica transcranica si è rivelata efficacelada questa sostanza, come dimostrano i risultati preliminari di uno studio condotto su 100 cocainomani” spiega all’agenzia di stampa Adnkronos Fabrizio Fanella, psicologo e psicoterapeuta, direttore sanitario del Centro La Promessa di Roma, struttura coinvolta nella sperimentazione insieme con Università di Chieti e con il Nida (National Institute for Drug Abuse). Un approccio, precisa Fanella, “che, a livello clinico, nel nostro centro usiamo anche per lada altre sostanze: eroina, farmaci, alcol, ma anche per il gioco d’azzardo e l’alimentazione compulsiva”. Un’opzione terapeutica fino a poco tempo fa sperimentata soltanto su ictus e altri tipi di patologie neurologiche, che ...

