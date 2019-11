L’esercito di ghepardini robot del Mit | il video

Fonte : vanityfair

(Di domenica 10 novembre 2019) Si chiamano Mini Cheetah, «piccoli ghepardi» e sono l’avanguardiaica del Mit in termini di agilità e mobilità su 4 zampe. Hanno una gamma di movimento che può competere con un campione di ginnastica, possono camminare lateralmente con l’altra parte del corpo alzata, possono trotterellare, e cadono sul dorso sono capaci di rialzarsi, possono correre a due volte la velocità di marcia media di una persona, e possono addirittura fare un salto all’indietro di 360 gradi. https://www.youtube.com/watch?v=G6fMV1UPzkg A verderli tutti insieme in questo allenamente nel campus del Mit a Boston sono anche un po’ inquietanti: da un lato sembrano un esercito di grandi scarafaggi poco amichevoli, dall’altro ricordano certe scene di guerra alla Star Wars. https://www.youtube.com/watch?v=xNeZWP5Mx9s «Uno dei motivi per il quale costruito questo», dice il capo ...