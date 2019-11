Viene fermato dalla polizia e all’alcool test risulta positivo ma lui non aveva bevuto

Ancora in Italia dopo 2 espulsioni - Viene trovato con droga : marocchino fermato dai carabinieri : I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione dei gestori di un motel, preoccupati per le urla che provenivano da una camera. All'interno un marocchino, che stava discutendo con la compagna Italiana. In seguito ad un veloce controllo, è risultato già espulso per ben due volta dal nostro Paese Federico Garau ? Luoghi: Cremona

Viene fermato dai carabinieri - ma lui si accascia e muore : Viene fermato dai carabinieri ma lui si sente male e muore. Mistero a Spadafora, in provincia di Messina per la morte di L.E., 42 anni. L’uomo, sabato sera si aggirava nei pressi della casa dell’ex compagna dalla quale era stato allontanato per via dei suoi atteggiamenti minacciosi. Stesso copione l’altra notte: non rassegnandosi a stare lontano da lei si era avvicinato nella sua abitazione con fare aggressivo. La donna, in preda al panico, ha ...

Viene fermato per controllo e tenta di disarmare poliziotto : 28enne arrestato : Roma – Ha tentato di estrarre la pistola dalla fondina di un poliziotto che lo aveva bloccato per un controllo, senza riuscirci. Per questo motivo un nigeriano di 28 anni, con precedenti, e’ stato arrestato dagli agenti del Commissariato Esquilino. L’episodio si e’ verificato ieri pomeriggio poco prima delle 16, quando i poliziotti di pattuglia in via Ricasoli hanno notato un gruppetto di persone intente a scambiarsi ...