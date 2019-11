Tre pompieri sono morti per una truffa a un' assicurazione

E' stato il proprietario della cascina a provocare l'esplosione che ha ucciso i Tre pompieri : Ha provocato l'esplosione per ottenere il premio assicurativo, Giovanni Vincenti, proprietario della cascina nell'Alessandrino divorata dalle fiamme lunedì notte insieme ai tre vigili del fuoco che erano giunti sul posto. L'azione "era volta a conseguire il premio dell' assicurazione stipulata lo scorso agosto anche per fatto doloso", ha detto il procuratore Capo di Alessandria Enrico Cieri durante la conferenza stampa che si è tenuta ...

Fatale la trappola esplosiva : Tre pompieri morti nel casale : Stefano Zurlo Intervento dopo il primo boato. Poi la deflagrazione travolge l'intera squadra. Bombole collegate al timer Un crepitio leggero. «Come un brusio verso mezzanotte meno dieci», spiega il signor Pasquale Umberto che abita a circa 300 metri. Poi dopo mezz'ora ecco uno scoppio fortissimo. Una persiana scavalca la siepe, vola sopra la strada, atterra in un prato fra le case e le cascine sprofondate nella notte. «Sono arrivato ...

Nino - uno dei Tre pompieri deceduti dopo l’esplosione e quella domanda qualche giorno prima di morire : Si chiamava AntoNino Candido ed era un vigile del fuoco: è uno dei tre pompieri morti tragicamente su lavoro nella notte tra lunedì e martedì a seguito di una esplosione che ha distrutto una villa a Quargnento, in provincia di Alessandria. Ora le sue parole, scritte qualche tempo fa, sembrano profetiche: “Quanto vale la vita di un vigile del fuoco?”, è quanto chiedeva e si domandava sui social Nino, come lo chiamavano gli amici. Era solo lo ...

Pompieri morti ad Alessandria - fiori e messaggi per le Tre vittime all’esterno della caserma : Dalle prime ore di questa mattina tantissime persone stanno portando fiori, candele e messaggi davanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria per rendere omaggio ai tre Pompieri morti questa notte nell’esplosione avvenuta in una cascina a Quargnento, nella provincia di Alessandria.Continua a leggere

Alessandria - uno dei Tre pompieri morti era figlio di un vigile del fuoco : Antonio aveva solo 30 anni : Uno dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione della cascina a Quargnento, nell'Alessandrino, era figlio di un vigile del fuoco. Antonio Candido aveva solo 30 anni, originario di Reggio...

Alessandria - cascina esplosa : la pista del dissidio familiare dietro la morte dei Tre pompieri : Si comincia a far luce sulle cause che hanno portato alle esplosioni e al seguente incendio di un cascinale abbandonato a Quargneto, in provincia di Alessandria, la sciagura in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco, altrettanti i pompieri feriti. In base ai primi rilievi di indagine, la trage

Alessandria - esplosione in edificio abbandonato a Quargnento : deceduti Tre pompieri : Una terribile tragedia si è verificata nella notte tra il 4 e il 5 novembre, intorno alle ore 2:00, a Quargnento, nell'alessandrino, dove è andato distrutto un edificio che fortunatamente era disabitato. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre di Vigili del Fuoco, che hanno tentato per diverso tempo di avere la meglio sulle fiamme. All'improvviso però qualcosa è andato storto e si è udita una potente deflagrazione: sono rimaste ...

