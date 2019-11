Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) A metà mattina una fonte di governo di primo livello parla così della partita sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto: “Stiamo lavorando, non c’è ancora una proposta definitiva, ma è evidente che la strada che abbiamo deciso di intraprendere è quella di”. Eccolo ilche può sbloccare la trattativa con Arcelordopo che l’ultimatum di 48 ore lanciato mercoledì da Giuseppeal colosso franco-indiano dell’acciaio è caduto nel vuoto. Ilarriva dal governo e non dall’azienda, come aveva auspicato lo stesso premier, ma l’origine conta poco: per l’esecutivo la priorità è che la trattativa decolli. Sarebbe stato lo stesso, secondo quanto riferito da fonti industriali a Huffpost, a rassicurare i presenti ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Trattare anche sugli esuberi', il segnale di Conte a Mittal - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: 'Trattare anche sugli esuberi', il segnale di Conte a Mittal - HuffPostItalia : 'Trattare anche sugli esuberi', il segnale di Conte a Mittal -