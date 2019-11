“Sono un’irresponsabile molto concentrata | spero di non arrivare mai perché la vita è un

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) Coinvolge, sorprende, irrompe e interrompe, sconvolge e sorprende di nuovo con un ritmo tutto suo che non è mai lento, ma veloce, continuo, rapido e istintivo, come lei. Il palcoscenico, il piccolo e il grande schermo, ma anche una semplice foto (che poi, a guardarla bene, semplice non lo è affatto) che fa su Instagram – in cui si ritrae distesa al suolo, al mercato, in un appartamento privato come per strada - sono la vera sintesi della sua poetica che non è mai banale. Sono il suo tappeto volante su cui ci porta ogni volta, un viaggio non sempre comodo dove l’imprevisto, se c’è, ne diventa parte integrante esso stesso, un qualcosa che attrae per far pensare e riflettere a tematiche e problemi del quotidiano e dell’esistenza. Una maniera per sopravvivere nonostante tutto. Stiamo parlando di Eleonora Danco, regista, drammaturga, ...

