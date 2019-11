Inter | ipotesi esonero Conte prima di Natale | i bookmakers lo quotano a 5

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) Secondo i principali, l'didiviene dato a quota 5, di certo molto bassa se consideriamo il blasone e la qualità del tecnico pugliese. Questa quota, relativamente bassa, non è motivata dalle capacità tecniche di, ma dalle dichiarazioni dello stesso che potrebbero non essere state apprezzate dalla società di Suning. Antonioperò non sarebbe l'unico a rischiodisecondo le più importanti società di scommesse: traballanti sono anche le posizioni di Carlo Ancelotti, coinvolto nella situazione pesante che sta riguardando la società ed alcuni giocatori della rosa (è quotato a 2), e quella di Stefano Pioli, nonostante sia arrivato al Milan da solo un mese. La quota per un suodiè a 4, anche se il Milan visto contro la Lazio si è dimostrato in crescita rispetto alle prestazioni viste quando alla guida ...

pecos1998 : RT @it_inter: L'Inter pensa a #Florenzi, ipotesi di scambio con #Vecino Gds - meneghino80 : @FeliceRaimondo Questa cosa la proposi appena si palesò l’ipotesi demolizione. Trasformare il vecchio San Siro in m… - BBilanShit : RT @fcin1908it: Nuovo San Siro, sconfessato il progetto di Milan e Inter: trattativa difficile, si rafforza l'ipotesi... - -