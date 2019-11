I cittadini di Centocelle | Non sia una nuova San Lorenzo

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) ”Quello che sta succedendo qua non sia un nuovo caso San”. È questa la richiesta indirizzata daalle istituzioni. Lo ripetono in tanti - e tutti chiedono di restare anonimi - perché “sai, il nome meglio di no, non sappiamo con chi stamo a combatte” - mentre cala la sera e una delle luci più forti che illumina via dei Ciclamini, dove stanotte è andato a fuoco il “Baraka bistrot”, neanche tre giorni dopo l’incendio alla libreria caffetteria “La Pecora elettrica”, è quella dei fari della volante della polizia, “che per ora rimarrà qui fissa”, spiegano ad HuffPost. Sul quartiere di Roma est si allunga sempre di più l’ombra del racket e dello spaccio di droga, per gli investigatori tra le matrici più accreditate dei roghi, quattro in sei mesi, che ...

patriziaprestip : Dopo #pecoraelettrica brucia anche il #baraka a #centocelle. Ormai è guerra tra bande. La #Raggi chieda subito un i… - virginiaraggi : Circa 4 milioni di euro per la bonifica delle aree del parco di Centocelle, di Monte Stallonara e dell’ex discarica… - FMCastaldo : Ecco la meravigliosa risposta dei cittadini di #Centocelle all'attacco subito da #LaPecoraElettrica: non ci arrendi… -