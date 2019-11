Genoa | panchina in discussione! Il possibile sostituto di Thiago Motta

Calciomercato - ribaltoni in panchina : il sostituto di Ibrahimovic e la cessione del Genoa : L’11^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, nel frattempo a tenere banco è sempre il Calciomercato con nuove trattative nelle ultime ore. Situazioni caldissime anche sul fronte allenatori con alcune panchine bollenti. Ecco tutte le novità nel dettaglio. MOURINHO – Mourinho all’Arsenal? Secondo il “Times”, la scorsa settimana lo Special One si sarebbe incontrato a cena con Raul ...

Udinese - Tudor esonerato/ Il vice Gotti in panchina contro il Genoa - poi Colantuono? : Udinese, Tudor esonerato: il tecnico dei bianconeri è stato sollevato dal suo incarico, contro il Genoa ci sarà il vice-Luca Gotti

Udinese - colpo di scena : Gotti verso la panchina nella sfida contro il Genoa : panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, il club bianconero sta disputando una stagione veramente deludente ed adesso rischia seriamente in chiave salvezza. Per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso per il ribaltone in panchina, Igor Tudor non sarà più l’allenatore dell’Udinese. La decisione è stata presa, non sembrano esserci margini per tornare indietro sulla decisione, Tudor non ha più la ...

Juve-Genoa - la possibile formazione : CR7 sarà titolare - Ramsey e Douglas Costa in panchina : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita contro il Genoa. Questo allenamento è servito a Maurizio Sarri per fare le ultime valutazioni di formazione. Contro i rossoblu, il tecnico toscano confermerà il 4-3-1-2 e non cambierà modulo. In attacco, la Juventus ritroverà Cristiano Ronaldo che tornerà in campo dopo aver riposato contro il Lecce. CR7 guiderà il reparto offensivo della ...

La panchina del Genoa batte il Brescia - Thiago Motta pesca 3 jolly : la squadra di Corini stesa 3-1 [FOTO] : Genoa-Brescia – Il Genoa vince 3-1 in rimonta contro il Brescia. Tre punti fondamentali per il Grifone di Thiago Motta. L’italo-brasiliano, all’esordio in panchina, pesca tre cambi decisivi dalla panchina. Prima mezz’ora bruttina e noiosa. Dopo il 30′ la partita si accende. Il Brescia gioca meglio e trova il vantaggio Tonali. Al 34′ il gioiellino di casa Brescia trova un super gol da calcio di ...

Calcio : il Genoa ufficializza l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina : E’ arrivata l’ufficialità di una notizia che era già nota in questa giornata: il Genoa ha esonerato il tecnico Aurelio Andreazzoli e al suo posto vi sarà l’ex centrocampista rossoblu e dell’Inter Thiago Motta, che ha firmato un contratto fino al 2020 (con opzione di rinnovo fino al 2021). Il 65enne allenatore toscano, dunque, paga dazio per gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora: 5 punti in 8 giornate e con la ...

VIDEO – Thiago Motta sulla panchina del Genoa - le prime parole in rossoblu : Il portale gianlucadimarzo.com ha raccolto le prime immagini dell’arrivo in albergo dell’ex centrocampista. Thiago Motta è stato scelto per succedere ad Andreazzoli dopo 8 giornate di campionato. “”Sei contento Thiago?”. “Molto!”. Parla pochissimo, come si poteva immaginare. Ma ha un sorriso largo così. È arrivato a Genova l’ex centrocampista, che Preziosi ha scelto come nuovo allenatore. ...

Genoa - Andreazzoli verso l'esonero. Grossi nomi per la panchina : chi può sostituirlo : L'avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa pare giunta al capolinea. La roboante sconfitta per 5-1 sul campo del Parma (e il conseguente penultimo posto in classifica con 5 punti in 8 partite), ha portato il patron rossoblu Enrico Preziosi a valutare le possibili alternative al tecn

Panchina Genoa - sorprendente colpo di scena : Carrera perde quota a favore di un… ex centrocampista rossoblù : Il presidente Preziosi non è più così convinto di affidare la Panchina del Genoa a Carrera, nelle ultime ore infatti ha preso piede l’ipotesi Thiago Motta Nuovo colpo di scena nella corsa alla Panchina del Genoa, Massimo Carrera e Francesco Guidolin infatti non sono più gli unici candidati. A loro infatti si è aggiunto Thiago Motta, che stuzzica e non poco la fantasia del presidente Preziosi. LaPresse/PA Quest’ultimo infatti, ...

Panchina Genoa - Carrera sorpassa Guidolin : l’ex Spartak in pole per sostituire Andreazzoli : L’ex allenatore dello Spartak ha cenato ieri con Preziosi dando la propria disponibilità a sedersi sulla Panchina rossoblù, adesso si attende solo la decisione del presidente In attesa dell’esonero ufficiale di Aurelio Andreazzoli, inevitabile dopo il 5-1 subito ieri a Parma, il Genoa continua la caccia a colui che dovrebbe essere il sostituto dell’ex Empoli. Tano Pecoraro/LaPresse I nomi sul taccuino di Preziosi sono ...

Il Genoa scarica Andreazzoli. Guidolin o Carrera - corsa a due per la panchina : Mancava solo un passo falso, è arrivato il crollo. Aurelio Andreazzoli non sarà più l’allenatore del Genoa, ormai manca solo l’ufficialità. Bastava un pareggio a Parma, per indurre Preziosi ad esonerarlo. Il 5-1 ha tolto ogni dubbio. “So come vanno certe situazioni – ha detto lo stesso Andreazzoli al termine della partita intervistato da Sky Sport – Ciò che era sotto il mio controllo ho cercato di portarlo in campo, tutto ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Parma-Genoa 5-1. Cornelius come Anastasi - Boateng ed Ilicic : tripletta partendo dalla panchina : Il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio scrive un pezzo di storia del massimo campionato italiano: il Parma surclassa il Genoa sconfiggendolo per 5-1, ma l’uomo copertina della gara è Cornelius, che subentra all’infortunato Inglese dopo 12′ e mette a segno una tripletta. Le altre reti portano le firme di Kucka, Kulusevski e, per il Genoa, di Pinamonti. Nel primo tempo Inglese dopo una ...

Il Parma distrugge il Genoa e condanna Andreazzoli - salta la terza panchina in A : due i possibili sostituti : Il pesantissimo 5-1 incassato dai rossoblù a Parma non lascia scampo ad Andreazzoli, già individuati i possibili sostituti L’avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa è terminata, la clamorosa sconfitta subita dai rossoblù a Parma non lascia altra soluzione a Preziosi, che avrebbe cambiato allenatore anche in caso di pareggio. LaPresse/XinHua Sfumato Gennaro Gattuso, che non apre alla soluzione ligure, il numero uno ...

Colpo di scena in casa Genoa : Andreazzoli confermato in panchina : panchina Genoa – Colpo di scena in casa Genoa, sembrava imminente l’esonero dell’allenatore Andreazzoli dopo la sconfitta nel match della 7^ giornata del campionato di Serie A, 1-2 il risultato finale. Il presidente Preziosi ha incontrato diversi allenatori, per ultimo Guidolin, sembrava ad un passo l’annuncio dell’ex Udinese e Palermo che aveva dato l’ok al trasferimento, poi il clamoroso dietrofront. ...