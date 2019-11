Ex Ilva | Di Maio | “Fare il possibile per costringere Arcelor a restare | non siamo il

Barbara Lezzi - "così è diventata l'anti-Di Maio". La ribelle "ha sempre creato problemi e ora sull'Ilva..." : Barbara Lezzi fa tremare i piani alti del Movimento 5 stelle e soprattutto Luigi Di Maio. "Ha sempre creato problemi, sin dall'inizio. Con la differenza che ora siamo al governo e i problemi hanno un prezzo", si sfogano i fedelissimi di Gigino. La senatrice pugliese, ex ministra per il Sud del gover

Crozza-Di Maio alle prese con Ilva - Tav e Tap : “Noi prima parliamo - poi vediamo e infine ci intro***” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza diventa Luigi Di Maio: “Ma noi l’Ilva, prima di tutto, volevamo chiuderla, poi abbiamo visto il contratto che diceva che non potevamo chiuderla e non l’abbiamo chiusa. Perché prima parliamo, poi vediamo e poi ci introiamo”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza-Di ...

Giuseppe Conte - lo sfogo sull'Ilva : "Non so più che fare". E ora Luigi Di Maio minaccia la crisi : Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca". Giuseppe Conte, il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve fare sull'Ilva. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

Ilva - scudo penale divide il governo. Di Maio : “È un distrattore di massa”. Delrio : “Va approvato” : Sul dossier dell'ex Ilva di Taranto rimane il no del M5s alla reintroduzione dello scudo penale in Parlamento. Delrio (Pd): "Non si può mettere sullo stesso piano il destino di ventimila lavoratori e un emendamentino". Per Di Maio la questione dell'immunità penale è solo "un distrattore di massa".Continua a leggere

Ex Ilva : Di Maio - 'scudo penale distrattore di massa - serve unità politica' : Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Giornale radio Rai. "Non esiste -ha aggiunto- un'impresa ch

Otto e mezzo - Marianna Aprile : "Conte all'Ilva è un atto politico importante. Di Maio si fece umiliare" : Marianna Aprile, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commenta la visita, contestata, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Ilva di Taranto: "Questo è stato un atto politico importante, anche per il paragone implicito ma evidente con la figura di Luigi Di Maio che dopo l'accordo

Ex Ilva - Di Maio : “Emendamento Pd per reintrodurre scudo? Sarebbe problema per governo” : Se il Pd presenterà un emendamento per reintrodurre lo scudo penale per Arcelor “sarà un problema per il governo”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine di una riunione con i ministri Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora. Il capo politico ha anche annunciato la volontà di riscrivere insieme al Pd un patto di maggioranza più stringente. L'articolo Ex Ilva, Di Maio: ...

Ex Ilva - Di Maio : “Parlare del post Mittal è fornire scusa - devono ritirare procedura”. Poi l’accusa alla Lega : “Mittal deve ritirare la procedura”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine di una riunione con i ministri Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora. Il ministro ha anche attaccato la Lega facendo riferimento alla notizia dei presunti investimenti in bond di ArcelorMittal: “adesso ho capito perché favorivano sempre ArcelorMittal”. L'articolo Ex Ilva, Di Maio: ...

Ilva - Conte vola a Taranto. Di Maio : costringere Mittal a restare. Jindal si sfila. Scioperi in corso : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori. Il premier è atteso nel...

Matteo Salvini furioso. Ilva - fango sulla Lega : "Repubblica - Fatto - Di Maio - querelo tutti" : Una pioggia di querele da Matteo Salvini. Al leader della Lega non sono piaciute afFatto la paginata di Repubblica e le dichiarazioni di alcuni esponenti del M5s, tra cui il viceministro all'Economia Stefano Buffagni, secondo cui il Carroccio avrebbe Legami economici sospetti con Arcelor Mittal, tal

Ilva - M5S spaccato. Ira di Di Maio con i pugliesi : «Ora basta o vi porto al voto» : «Allora, ora basta: se il gruppo si spacca sull?Ilva, ne prendo atto politicamente e si ritorna al voto. Io non vado avanti così. E non mi faccio mancare di rispetto in questo...