CdS | telefonata De Laurentiis-Ancelotti per ritrovare la serenità

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 9 novembre 2019) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di un colloquio telefonico costruttivo trae Aurelio De, al fine dilagiusta in occasione della gara contro il Genoa. Il Napoli sarà chiamato a scendere in campo stasera contro il Genoa, dopo le ultime turbolente ore, perla vittoria e dunque provare a ripartire. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata unatra il tecnico Carloed il patron Aurelio De. unadi routine, nella quale sarebbe stato ribadito un concetto chiaro ed importante, il primo modo per ripartire e lasciarsi tutto alle spalle è vincere, e cosi proprioè chiamato a guidare i suoi per conquistare quei tre punti utili sul piano della ripresa morale. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

tuttonapoli : CdS - Telefonata ADL-Ancelotti, tecnico chiamato alla vittoria per ritrovare normalità -