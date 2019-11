Spagna | a Mediaset i diritti della Copa del Rey 2019 22

Passaparola è un plagio : Mediaset condannata e costretta a chiudere il game in Spagna : Pasapalabra (Passaparola) Passaparola è un plagio del format inglese The Alphabet game e per questo deve interrompere le sue trasmissioni. In Italia il quiz condotto da Gerry Scotti è terminato nel 2008, ma in Spagna – con il titolo Pasapalabra – è andato in onda fino a ieri. La decisione del Tribunale Supremo ha costretto Telecinco, la rete ammiraglia di Mediaset España, a chiudere improvvisamente i battenti del programma. Il ...