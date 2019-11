Soldi e carisma | con Bloomberg i dem possono giocare a specchio con Trump

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Entrambi miliardari, astri scintillanti della Grande Mela, dotati die self-confidence come pochi altri individui al mondo. Difficile immaginare due rivali più speculari di Donalde Michael, l’ex sindaco di New York che - secondo la stampa americana – è pronto a entrare nella corsa presidenziale., 77 anni, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma sarebbe intenzionato a tenersi una porta aperta. Nelle prossime ore dovrebbe presentare la documentazione per candidarsi alle primarie democratiche in Alabama, dove in serata scade il termine ultimo per sottomettere le candidature. A spingerlo verso la corsa sarebbero le pressioni dell’establishment democratico, ma anche il suo personale convincimento che il parterre dei candidati dem sia mal equipaggiato per sconfiggere The Donald.“Non ha la magia per farcela, il ...

