Omicidio Olga Matei | Cassazione | tempesta emotiva non è attenuante per lo sconto di pena

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Laha accolto il ricorso della Procura generale di Bologna e annullato la sentenza della Corte d’Assise d’appello che aveva quasi dimezzato la condanna, da 30 a 16 anni, a Michele Castaldo, l’uomo reo confesso dell'di, la donna moldava di 46 anni con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016. La Suprema Corte, in sostanza, accogliendo il ricorso del Pg non ha condiviso la concessione delle attenuanti generiche, anche per l’ormai nota tesi della “” di cui l'uomo era risultato essere in preda, riconosciute all'imputato dalla Corte d'assise d'appello di Bologna. Una sentenza, questa, che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica italiana.La "", intesa come fattore della situazione psicologica dell'imputato, per i giudici dellanon concorre assieme ad altri elementi alle concessione delle ...

repubblica : ???? La Cassazione sull'omicidio di Olga #Matei annulla lo sconto di pena per 'tempesta emotiva' - valigiablu : Omicidio di Olga Matei, la Cassazione annulla lo sconto di pena per 'tempesta emotiva' - Lotus3Patrizia : RT @repubblica: ???? La Cassazione sull'omicidio di Olga #Matei annulla lo sconto di pena per 'tempesta emotiva' -