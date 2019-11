Olga uccisa per gelosia | la Cassazione | «No a sconto di pena per tempesta emotiva» La

Olga uccisa per gelosia - la Cassazione : «No a sconto di pena per tempesta emotiva» : Olga uccisa per gelosia . La « tempesta emotiva» , come elemento della situazione psicologica dell'imputato, concorre assieme ad altri elementi alle concessione delle attenuanti...

Olga uccisa per gelosia - la Cassazione : «No a sconto di pena per tempesta emotiva» : Nessuno sconto di pena per Michele Castaldo, l'uomo che il 5 ottobre del 2016 strangolò e uccise Olga Mattei in una crisi di gelosia. No, dunque, alle attenuanti...