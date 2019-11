Ex Ilva | D’Alò Fim | ‘massima adesione allo sciopero’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Grandesciopero proclamato da Fim, Fiom, Uilm in tutt’Italia: Taranto, Salerno, Milano, Marghera, Genova, dei lavoratori ex, dell’appalto e dei servizi. La preoccupazione è tanta per un futuro nuovamente in bilico e che rischia di rimettere in discussione sia il lavoro che l’ambiente”. Ad annunciarlo è il segretario Nazionale Fim Cisl Valerio D’Aló sullo sciopero all’ex. A Taranto, rileva il sindacato, la mobilitazione e lo sciopero proclamato da Fim, Fiom e Uilm, ha interessato anche i lavoratori degli appalti Arcelor Mittal e dell’indotto che ha visto incrociare le braccia anche tanti lavoratori dei servizi la Fisascat, unitasi all’iniziativa già avviata giovedì dalla Fim, all’indomani dell’annuncio di Arcelor Mittal di voler rinunciare all’acquisto ...

agorarai : In diretta da Taranto con i lavoratori #Ilva 'No deciso a quello che ha fatto Arcerlor Mittal' Valerio D'Alò FIM Ci… - GiovanniMario12 : RT @agorarai: In diretta da Taranto con i lavoratori #Ilva 'No deciso a quello che ha fatto Arcerlor Mittal' Valerio D'Alò FIM Cisl 'intant… - Volareinsieme3 : RT @agorarai: In diretta da Taranto con i lavoratori #Ilva 'No deciso a quello che ha fatto Arcerlor Mittal' Valerio D'Alò FIM Cisl 'intant… -