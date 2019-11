Beautiful | Thomas è morto? Una irriconoscibile Hope commette una follia

Beautiful - anticipazioni USA : THOMAS - pericolo alla Forrester Creations : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, è ormai imminente l’evento drammatico che sconvolgerà i prossimi eventi della soap. Gli spoiler rilasciano via via qualche informazione in più ma, per comporre il puzzle, dovremo attendere ancora qualche ora. Intanto un nuovo prezioso frammento circa ciò che potrebbe accadere viene fornito dai recentissimi episodi trasmessi negli Stati Uniti, dove Ridge Forrester ha individuato delle pericolose ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas bacia Zoe - ma è ossessionato da Hope : Dopo la proposta indecente di Thomas, Hope elabora un piano. Zoe cerca di aprire gli occhi del Forrester, ma lui ossessionato da Hope, sta per cadere nella trappola. Potrebbero esserci tragiche conseguenze!

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas chiede a Hope di fare sesso in cambio di Douglas : Hope cerca di convincere Thomas a dargli in affido Douglas. Il Forrester le proporrà un accordo: sesso in cambio del bambino.

Beautiful - anticipazioni americane : ZOE bacia THOMAS : Vi avevamo già anticipato che Zoe Buckingham si sarebbe potuta avvicinare a THOMAS Forrester e, infatti, così sarà: nelle puntate americane di Beautiful, la modella farà la sua mossa con lo stilista! Il ragazzo, come riportatovi, si è imbattuto per caso in Zoe, visto che l’appartamento dove lei risiedeva si trovava proprio nello stesso palazzo in cui è situato quello di Vinny, amico storico di THOMAS (di cui quest’ultimo è stato ...

Spoiler Beautiful USA : la Logan finge di amare Thomas per avere la custodia di Douglas : Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano l'imminente resa dei conti per una storyline che sta tenendo banco da qualche settimana ovvero la battaglia per ottenere la custodia del piccolo Douglas. Sebbene Thomas, dopo la morte di Caroline, sia l'unico genitore del bambino, Hope e Brooke saranno certe che lui sia un padre inaffidabile e pericoloso. Il tentativo di convincere Thomas a firmare i documenti per la custodia esclusiva non ha ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate Americane : Nasce l’Amore tra Thomas e Zoe! : Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: Thomas smette di provare dei forti sentimenti per Hope e si avvicina ad una nuova protagonista. Intanto la coppia Liam-Hope è in crisi… Thomas è diventato uno degli antagonisti principali di Beautiful, dopo aver contribuito a non far scoprire la verità su Beth ad Hope e Liam. Il ragazzo è arrivato al punto di minacciare suo figlio Douglas per portare avanti i suoi scopi. Ora però le cose stanno ...

Beautiful - anticipazioni americane 4-8 novembre : Zoe e Thomas si baciano - Hope in pericolo : Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che i telespettatori americani di Beautiful potranno seguire dal 4 all'8 novembre. In tali giorni, infatti, Hope sarà pronta a tutto pur di ottenere la custodia congiunta di Douglas e ciò la porterà a prendere in considerazione una proposta sorprendente da parte di Thomas. Non solo: la giovane Logan potrebbe trovarsi presto in una situazione davvero pericolosa! E mentre Hope fingerà di provare ...

Beautiful - spoiler Usa : Ridge sacrifica le nozze con Brooke per appoggiare Thomas : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana scritta da Brad Bell andata in onda per la prima volta il 23 marzo 1987. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa rivelano che Ridge Forrester prenderà una decisione molto difficile. Ebbene sì, lo stilista sceglierà di stare accanto a Thomas, tanto da lasciare Brooke Logan. Beautiful: il piano di Brooke e Hope Clamoroso colpo di scena arriva dalle trame ...