Oroscopo del 7 novembre : Marte protegge l'Acquario - Luna in opposizione per Vergine : Il nuovo mese è da poco iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, giovedì 7 novembre. Sarà una giornata positiva per l'Acquario, che potrà fare affidamento sulla protezione di Marte e Venere. Al contrario la Vergine dovrà scontrarsi con la Luna in opposizione, che porterà il segno a risentire di un calo fisico. Cambiamenti per il ...

L'oroscopo di mercoledì 6 novembre : Giove in congiunzione a Sagittario - Vergine brillante : Durante la giornata di mercoledì 6 novembre, il pianeta Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e potrebbe regalare delle ghiotte occasioni ai nativi del segno. Ariete sarà influenzato da tale movimento astrale, e malgrado qualche piccola baruffa amorosa, dovuta dall'opposizione di Marte rispetto al segno della Bilancia, l'ambito sentimentale sarà piuttosto positivo. Vergine avrà la saggezza necessaria per riuscire a prendersi di cura ...

Previsioni astrologiche 7 novembre : finanze 'flop' per Vergine - Cancro galante : Giovedì 7 novembre 2019 troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci mentre Mercurio ed il Sole transiteranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Plutone e Saturno permarranno in Capricorno e Giove sui gradi del Sagittario. Infine Urano continuerà a sostare in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli a Scorpione e Cancro ma meno concilianti per Toro e Vergine. Diverbi per i ...

L'oroscopo di martedì 5 novembre : Nettuno in quadratura a Pesci - Vergine in ottima forma : Durante la giornata di martedì 5 novembre, la Luna transiterà nel segno dell'Acquario, e permetterà ai nativi del segno di godersi l'armonia familiare senza troppi pensieri negativi, mentre nuovi progetti vagheranno nella mente dei nativi Ariete, che vorranno iniziare e portare a termine con entusiasmo. Saturno in trigono al segno del Capricorno, farà in modo che i nativi del segno voglia di novità, mentre Pesci, grazie agli influssi di Nettuno, ...

Maria De Filippi furiosa a Tu si que vales : "Mi serve una Vergine". E lei esce dallo studio : "Un cog***" : Ha perso la calma, Maria De Filippi. Momenti di tensione vera a Tu si que vales, show di Canale 5, quando un concorrente, Pietro, ha interrotto la sua esibizione di sedicente chiromante (la lettura della mano) chiedendo di avere con sé sul palco una ragazza "vergine con una certificazione". Serio o

“Voglio una ragazza Vergine con certificazione” e la De Filippi lo caccia dallo studio di Tu sì que Vales : “Un cogl***” : È successo qualcosa di assurdo durante l’ultima puntata di Tu sì que Vales. Il triste protagonista è Pietro che si è reso ridicolo di fronte a milioni di spettatori. L’uomo, il cui manifesto semiserio ammiccava a chi millanta di possedere la capacità di leggere le mani, ha guadagnato il centro del palco con la sua performance. Il suo non è un talento di rilievo, né gli riesce la gag pensata con Teo Mammucari per il quale la lettura della mano ...

L'oroscopo di domani 4 novembre - da Ariete a Vergine : lunedì al 'top' per Gemelli : L'oroscopo di domani 4 novembre 2019 svela le nuove previsioni estrapolate sugli astri relativi alla giornata di lunedì. Oggetto di questa analisi sono i primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: l'amore e il lavoro. domani a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà in primis Gemelli: ...

Maria De Filippi caccia concorrente Tu si que Vales/ 'Voglio una Vergine' : lei va via : Maria De Filippi furiosa a Tu si que Vales con un concorrente che chiede una ragazza vergine. La conduttrice lo caccia dallo studio

Tu si que vales - il concorrente : Mi serve certificazione che tu sia Vergine. La De Filippi s'infuria e lascia lo studio : Tu si que vales è da sempre il programma del sabato sera più seguito. La simpatia dei giudici e la bellezza di Belen Rodriguez sono anni che conquistano il pubblico. Mettiamoci dentro anche i giudici speciali (quest'anno Sabrina Ferilli) e i personaggi a volte particolari. Questa sera, però, un concorrente ha fatto imbestalire Maria De Filippi. Il motivo? Voleva accanto a sé (sul palco) una vergine. Con tanto di certificato. "Ho bisogno per ...

Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre : Vergine creativa - Cancro stranito : Durante la settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dallo Scorpione, dove transitano Marte e Mercurio, al segno dell'Acquario mentre Venere passerà dal Sagittario, dove vi sono Giove ed il Sole, al segno del Capricorno, dove stazionano Plutone e Saturno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Toro affettuoso Ariete: famiglia d'origine. Il focus settimanale dei nati ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 2 novembre : Bilancia innamorata - Vergine suscettibile : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato 2 novembre approfondisce i sentimenti e indirizza le emozioni nel verso giusto, individuando un sentiero emotivo che porta alla felicità e all'armonia di coppia. Le previsioni astrologiche segno per segno vedono l'entrata di Luna in Capricorno che ama in modo più severo e distaccato, ma offre l'opportunità di portare a galla alcune energie nascoste nel cuore, individuando la vera natura dei sentimenti di ...

L'oroscopo di domani sabato 2 novembre - primi sei segni : ottime previsioni per Vergine : L'oroscopo di domani 2 novembre 2019 è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio weekend. Sotto la lente quindi la giornata di sabato, valutata in questo contesto in merito ai sei segni della prima metà dello Zodiaco. In primo piano pertanto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? In questo caso vi sono buone notizie in arrivo per due segni in ...

Oroscopo 19 novembre : malumore per il Cancro - Vergine indisponente : Nella giornata di martedì 19 novembre l'amore sarà un motivo di gioia solo per alcuni segni come quello dello Scorpione, mentre per i Pesci la situazione sentimentale sarà alla base del loro malumore. La stessa cosa si verificherà per il segno dei Gemelli, mentre il segno del Leone si avvicinerà agli affetti molto più di quanto abbiano fatto durante questo mese. Di seguito, le previsioni degli astri, segno per segno. L'Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo 1 novembre : energie ritrovate per la Vergine - Venere in Sagittario : Il weekend si avvicina e con esso anche l’inizio del nuovo mese, vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute della prima giornata di novembre. Sarà un fine settimana interessante e di recupero per la Vergine, che ritrova la forza e la grinta perdute, ma anche per il Sagittario, grazie all'ingresso di Venere nel segno. Determinato e battagliero lo Scorpione. ...