Torna a Verona Fieracavalli | in mostra oltre 2 mila esemplari

Calcio - Mario Balotelli : “Non ho accusato Verona - ma quei co…..Sono italiano - dovrei Tornare in Nazionale” : “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Non sono ...

Verona-Brescia - Balotelli Torna a parlare : “ho accusato quei pochi scemi - non sono stati 2-3” : “Non e’ bello quello che e’ successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona o la curva del Verona”. sono le importanti dichiarazioni di Mario Balotelli che ha parlato così sull’episodio di razzismo avvenuto nel match di campionato tra Verona e Brescia. “Ho accusato pochi scemi, ho accusato quei coglioni che lo hanno fatto, di sicuro non erano 2 o 3 se li ho sentiti dal campo. sono pochi, ...

Notizie del giorno – Le parole shock del capo ultrà del Verona contro Balotelli - Gourcuff Torna in Serie A : LE parole DEL capo ULTRA’ DEL Verona contro Balotelli – “Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”. Sono le parole del capo ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini, intervistato al ‘Morning Show’ dell’emittente veneta Radio Café. “L’anno prossimo Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la ...

Ginnastica - Verona Van de Leur : “La mia nuova vita nel porno - 8 anni da attrice di film hard : ora voglio Tornare”. Nel 2002 vinse 5 medaglie agli Europei : I più grandi appassionati di Ginnastica artistica si ricorderanno sicuramente di Verona van de Leur, l’olandese che ai Mondiali di Debrecen 2002 conquistò la medaglia d’argento al corpo libero alle spalle della spagnola Elena Gomez e che soprattutto fu memorabile protagonista agli Europei di Patrasso 2002 mettendosi al collo cinque medaglie. In quell’edizione della rassegna continentale contrastò sua maestà Svetlana Khorkina ...

I Kiss Tornano in Italia per il gran tour finale - una data a Verona nel 2020 : Dopo la venue del 2 luglio all'Ippodromo SNAI di Milano, i Kiss tornano in Italia per una seconda data del tour End Of The Road con il quale salutano il pubblico prima del ritiro ufficiale dalle scene. L'annuncio è arrivato a sorpresa durante una puntata di America's Got Talent, dove la band di Gene Simmons si è esibita per suonare Detroit Rock City e ha rivelato che sono pronte 75 nuove date che li porteranno in Europa. Il 13 luglio 2020, ...

Risultati Serie A 11ª Giornata – Cagliari in zona Champions - vola il Verona : l’Udinese Torna al successo : Il Cagliari vince in casa dell’Atalanta e aggancia la zona Champions, il Verona batte il Brescia e si allontana dalla zona retrocessione, torna a vincere l’Udinese: i Risultati dell’11ª Giornata di Serie A Tanti gol e verdetti importanti nell’11ª Giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Roma, Inter e Juventus negli anticipi del sabato, è il Cagliari a prendersi i riflettori della domenica di Serie A con il successo in trasferta sul campo ...

In duecento in fila - sabato - per un biglietto di Napoli-Verona : “il sistema è bloccato - Tornate a casa” : Mi metto in macchina che il San Paolo è un organo che pulsa. Si sentono boati e cori. E poi la voce dello speaker Decibel Bellini: ha segnato Milik. Proprio mentre sto partendo da Napoli sento la folla che ripete il nome dell’attaccante polacco. E la delusione cresce. Mista a un senso di impotenza. Sono arrivato allo stadio alle 16 e non sono riuscito a trovare un biglietto. Eppure di posti ce n’erano: come ha scritto il Napolista, per la ...

Verona - autoerotismo e molestie : maniaco romeno Torna subito libero : È finito in manette a Verona un cittadino straniero fermato per atti osceni in luogo pubblico e molestie nei confronti di due donne. I fatti si sono verificati nel quartiere di Chievo, durante lo scorso venerdì in pieno giorno. La prima delle due vittime si trovava seduta su una panchina del Bottagisio Sport Center, in via Perloso. Mentre stringeva in braccio il figlioletto di soli 10 mesi, dinanzi a lei si è parato un romeno il quale, senza ...

Napoli-Verona 1-0 : è Tornato Milik : E finalmente Arkadius Milik si sblocca anche in campionato. Dopo il gol con la nazionale polacca nella partita con la Macedonia, l’attaccante del Napoli sfrutta l’assist di Fabian Ruiz e segna con un gran bel sinistro quasi senza neanche guardare la porta del Verona. Il gol numero 35 con il Napoli ma una rete importantissima perché è la prima in questa stagione dopo ben sei mesi di digiuno. Un gol che può aiutare Milik a riacquistare ...

Verona : il 24 e 25 ottobre Torna il Forum Eurasiatico/Rpt : Verona, 17 ott. (Adnkronos) – Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed economia digitale ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus sull’oil&gas e le sfide globali che dovranno affrontare la cooperazione internazionale e il business, dall’Atlantico al Pacifico. Sono i macro-temi del XII Forum Economico Eurasiatico, il vertice organizzato dall’Associazione Conoscere ...

