Terremoto a L’Aquila | scossa di magnitudo tra 4 4 e 4 9 avvertita fino a Roma | gente in

Terremoto L’Aquila : la Consulta boccia la legge di ricostruzione : Secondo la Corte costituzionale cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria. La legge è caduta per violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, sancito dall’articolo 81 della Costituzione

Terremoto L’Aquila - la Consulta boccia la legge sulla ricostruzione : “Senza coperture” : La Corte Costituzionale ha boccia to l'intero articolato della legge regionale abruzzese n. 28/2018. Il provvedimento, approvato quando la giunta era guidata dal centrosinistra di Luciano D’Alfonso, è stato dichiarato incostituzionale perché "esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica".Continua a legge re

Terremoto L’Aquila - la Consulta boccia la legge abruzzese per la ricostruzione : “Solo ipotesi politica - non c’è neppure la relazione tecnica” : L’intero articolato della legge regionale abruzzese 28 del 2018 sulla ricostruzione de L’Aquila è incostituzionale perché “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica”. Lo ha stabilito la Consulta secondo cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria. L'articolo Terremoto ...