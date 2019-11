Terna inaugura a Napoli l’Innovation Hub | laboratorio di idee innovative a servizio della

Inaugurata a Roma la Scuola inTernazionale per il patrimonio culturale : Sono 19 e arrivano da diversi Paesi del Mediterraneo i primi allievi della International School of Cultural Heritage, che si è Inaugurata ieri a Palazzo Altemps, a Roma, alla presenza del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Si tratta di archeologi, direttori di musei, funzionari e professionisti già attivi nel settore dei beni culturali nelle aree di provenienza, che vanno dalla Libia alla Turchia, ...

A Taranto inaugurata la prima Scuola InTernazionale di Volo Suborbitale : Lunedì 28 ottobre, presso la Camera di Commercio di Taranto, è stata inaugurata la "1st School on Suborbital Flight", ovvero la prima Scuola Internazionale di Volo Suborbitale, coordinata dal Politecnico di Bari in collaborazione con l'Università del Salento, della Camera di Commercio di Taranto e il Distretto Tecnologico Spaziale. Ad inaugurare la tre giorni è giunto l'astronauta e generale dell'Aeronautica Militare Roberto Vittori. Il corso ...

Capo Granitola (TP) : inaugurata la nuova Stazione Marina InTernazionale : È stata inaugurata ieri la nuova Stazione Marina Internazionale costituita da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA), Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia ...