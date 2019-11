Rieti | gli stipendi non arrivano e la squadra non si allena

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Situazione sempre più delicata anche in casa, si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie C ed un match potrebbe incredibilmente saltare. Ilè in netta ripresa dopo i 10 punti nelle ultime quattro giornate ma adesso chiede della garanzie dal punto di vista economico per scendere in campo in vista della sfida di sabato alle 18.30 contro la Vibonese. Lanon ha però ancora ricevuto glied in mattinata i calciatori hanno deciso di nonrsi e la situazione non cambierà fino a quando non verranno versati gli emolumenti. Al momento solo pochisono stati pagati mentre tutti gli altri potrebbero essere in arrivo, solo dopo il completamento deglilatornerà in campo. Intanto la partita contro la Vibonese è a forte rischio o comunque sarà condizionata dalla mancata preparazione di questi giorni. Scarica ...

Rietilife : Anche a Rieti il sindacato dei Carabinieri Unarma: ecco gli esponenti - - Salvucc20278465 : RT @DiMarzio: #SerieC, gli aggiornamenti sulla situazione del #Rieti ?? - DiMarzio : #SerieC, gli aggiornamenti sulla situazione del #Rieti ?? -