Per il Pd il governo si gioca tutto su Taranto

Ex Ilva - Lega contro governo con striscioni e cori : “A casa voi - non gli oPerai”. Bagarre alla Camera : Bagarre e tensioni a Montecitorio nel corso dell’informativa alla Camera del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull’ex Ilva. Al termine dell’intervento del capogruppo Riccardo Molinari, il gruppo della Lega ha esposto tre striscioni con scritto ‘A casa voi, non gli operai“, attaccando il governo sulla gestione della trattativa con ArcelorMittal. Non sono mancate le tensioni, soprattutto tra ...

Citigroup : “Plausibile che l’Italia vada alle urne in primavera e Salvini torni al governo in tempo Per la prossima stagione del Papeete” : Lo scenario più plausibile per l’Italia è il ritorno alle urne la prossima primavera e un trionfo di Matteo Salvini, che quindi tornerà al governo “in tempo per la stagione del Papeete“. La previsione arriva dalla più grande società di servizi finanziari al mondo, Citigroup, che nel suo ultimo minireport sulla Penisola riservato agli investitori premette: “Nella terra che ha dato i natali a Niccolò Macchiavelli, il ...

Cina contro la dipendenza da videogiochi : il governo impone il coprifuoco Per i minorenni : coprifuoco di regime sui videogame. La Cina ha deciso di imporre regole severe sul gioco online, in un Paese che negli ultimi anni è impegnato nella lotta alla dipendenza dal gioco online che interessa milioni di giovani. Pechino ha quindi diffuso un nuovo regolamento che impone ai minori di 18 anni di non giocare dalle 22 alle 8 e per più di 90 minuti continuativamente nei giorni feriali, che diventano tre ore nei weekend. E oltre al limite ...

Ex Ilva : Delrio - ‘Per governo prova di forza e di coraggio’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo consentire alle multinazionali di scorrazzare in questo Paesi. I patti non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori e gli errori di Ilva non possono essere fatti pagare dai lavoratori”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera. Questa per il governo “è una prova di forza ma anche di coraggio perché dobbiamo avere il coraggio di difendere ogni singolo ...

Governo - Giorgetti : 'Fossi nel PD scapPerei - ancora un po' e saranno azzerati' : Che la convivenza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potesse essere problematica era un'eventualità tutt'altro che rara. Il fatto che due partiti che da anni se ne dicevano di tutti i colori potessero convivere nello stesso esecutivo suscitava in molti parecchie perplessità. Ma l'idea di dare vita ad un Governo di responsabilità per il Paese ha fatto comunque raggiungere un accordo alle due forze politiche. Un'alleanza che però è stata ...

Governo : Veltroni - ‘o lo si fa Perchè ci si crede - oppure non lo si fa’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Se si andava a votare ad agosto, si andava a votare sulla base del fallimento del Governo M5S-Lega; se si va a votare adesso, si va a votare sulla base del fallimento del Governo M5S-Pd”. E’ la riflessione di Walter Veltroni, ospite di Radio Capital. “Dopodiché -aggiunge- io ero per tutt’altra strada, perché si cercasse di fare un Governo con una cifra particolare, con ...

Manovra : Governo studia la stretta sulle finestre di Quota 100 Per ridurre le micro-tasse : Il testo della nuova Legge di Bilancio è approdato da alcuni giorni al Senato per iniziare l'iter parlamentare che dovrebbe portare alla conversione in legge definitiva. Tuttavia, sarebbero già allo studio alcuni correttivi per ridurre l'impatto della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Probabile dietro-front del Governo su micro-tasse Le tasse sulla plastica e sulle auto aziendali e l'inversione contabile negli appalti sono alcune ...

Sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sull'Ilva : "Per la maggioranza degli italiani è colpa di questo governo" : Bastonata al governo dal Sondaggio di Emg Acqua illustrato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà su Raitre sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilime

Ex Ilva : Conte - ‘governo disponibile a tenere aPerto tavolo negoziale’ : Roma, 6 noc. (Adnkronos) – “Il governo è disponibile a lavorare e a tenere aperto un tavolo negoziale”. Così il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva. L'articolo Ex Ilva: Conte, ‘governo disponibile a tenere aperto tavolo negoziale’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Ex Ilva - Conte : «Con Mittal aPerti a trattativa - inaccettabili 5mila esuberi»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Ex Ilva - Conte : «Con ArcelorMittal aPerti alla trattativa 24 ore su 24»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Giancarlo Giorgetti - "l'occasione Perfetta" Per far cadere il governo : "Salvini cretino? Fossi nel Pd..." : "Fossi nel Pd scapperei a gambe levate". Giancarlo Giorgetti, in un colloquio con Repubblica, lancia un consiglio a Nicola Zingaretti invitandolo a staccare la spina al governo e all'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Anche a costo di salutare il potere. Anzi, suggerisce un po' interessato: "Me ne

Pd esasPerato da Di Maio e Renzi"Governo? Così la corda si spezza" : Riunione d'urgenza dei dirigenti del Pd. Il messaggio a Di Maio e Renzi: "Esasperati dalle polemiche, se continuano a tirare la corda questa si spezza" Segui su affaritaliani.it