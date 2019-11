Netflix non ha intenzione di creare un servizio streaming di giochi

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) Già molte società hanno iniziato a proporre undi abbonamento per iin, come ad esempio la nuova piattaforma Google Stadia che arriverà questo mese, ma tra queste ne è presente una che non hadi concentrarsi anche sul gaming, ovvero.Parlando durante l'evento DealBook 2019, il CEO diReed Hastings ha confermato che la società non hadi entrare in quel mercato. Invece,sta utilizzando il suo tempo concentrandosi su programmi TV e film estremamente avvincenti che incoraggeranno le persone a mettere giù il controller e avviare il."No", ha dichiarato Hastings quando gli è stato chiesto sepotrebbei futuro undidi. "Siamo davvero concentrati sulla realizzazione di serie e film incredibili. Ci sono molte cose che le persone fanno per divertirsi, e ciò include anche ...

NetflixIT : Non puoi scappare dal tuo destino solo perché ti spaventa. The Witcher dal 20 dicembre solo su Netflix. #TheWitcher - Eurogamer_it : Nessun servizio streaming di giochi da #Netflix , parola del CEO. - TwBeautiful : RT @FrancescaGrame3: Celentano dovrebbe vendere Adrian a Netflix così diventa popolare in un attimo. E noi non dobbiamo sorbircelo. #twitta… -