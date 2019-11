Le zanzare pungono chi beve la birra

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Accade spesso che anche condividendo lo stesso ambiente una persona venga punta anche più volte da una zanzara e l’altra per nulla. Ci siamo sempre chiesti come mai “solo me” ora la spiegazione la possiamo avere. Leinnanzitutto amano i colori scuri e il corpo che odora in un modo particolare sopratutto amano il sudore. Inoltre amano l’anidride carbonica e l’acido lattico e se durante una sera d’estate si è bevuta una bellaghiacciata allora è sicuro che la zanzara sceglierà noi. Alcuni ricercatori dello Smithsonian Institute di Washington, sono arrivati al risultato che leprediligono il gruppo sanguigno 0 a differenza del gruppo A che proprio non piace. Ancora la loro preda preferita è la donna in gravidanza perché raggiunge una temperatura corporea che è l’ideale per le. Si può essere anche allergici alla puntura di ...

