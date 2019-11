L' architettura di PS5 semplificherà lo sviluppo dei vari titoli

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) Di recente il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha fornito alcuni interessanti dettagli sull'attesissima PS5, durante una recente intervista ha infatti dichiarato che la console permetterà aiteam di sviluppare giochi in maniera molto più fluida e semplice, rispetto alle vecchie piattaforme."Una cosa che mi rende particolarmente ottimista è il fatto che gli sviluppatori riusciranno a far girare il codice (su PS5) in maniera molto più semplice rispetto alle altre piattaforme PlayStation."Ryan continua svelando che Sony sta continuando a cercare nuovi studi da inserire nella sua scuderia, tuttavia precisa che i requisiti saranno molto rigidi:Leggi altro...

