La Coldiretti contro i cinghiali e i 75 di Gigi Riva

Manifestazione Coldiretti contro invasione cinghiali. Salvini : ora piano abbattimenti : Migliaia di agricoltori e allevatori in piazza Montecitorio a Roma per protestare contro l’aumento indiscriminato degli animali selvatici che distruggono raccolti agricoli, sterminano greggi e causano incidenti stradali. Bellanova, sbloccato decreto danni. FOTO

Cimice asiatica - Coldiretti : “Stragi nei frutteti in tutto il Nord Italia - bene gli 80 milioni contro l’insetto killer” : Un primo passo importante per aiutare le imprese agricole colpite dal flagello della Cimice asiatica che ha fatto strage di raccolti e frutteti. E’ quanto afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini in relazione agli 80 milioni di euro nella legge di bilancio in favore delle imprese danneggiate annunciati dal ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, che si è anche impegnata a studiare la possibilità di una moratoria dei mutui. ...