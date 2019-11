In Fallout 76 esiste una fazione che funge da rifugio per coloro che vengono attaccati

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) Alla fine76 è riuscito a creare un divario tra chi ha deciso di pagare per l'abbonamento a1st e chi invece non ha voluto sborsare soldi per ottenere vantaggi nel gioco, tra cui la possibilità di avere un server privato per giocare con altri amici.All'interno del gioco infatti è stata creata unachiamata "Apocalyptic Aristocracy" costituita da un clan di abbonati a1st che intende difendersi dache chiamano "contadini", ovvero persone che non possiedono questo abbonamento. Eh sì, perché in questo caso sono proprio i "contadini" ad aver iniziato ad accerchiare e massacrare i giocatori abbonati a1st."Ho creato il clan inizialmente per scherzo" ha dichiarato VectorZarak, capo degli Apocalyptic Aristocracy. "Dopo poco tempo si è sparsa la voce di un clan dedicato a chi aveva pagato l'abbonamento ed in circa un giorno abbiamo invitato 100 ...