Cinghiali | Coldiretti | salgono a 2 milioni | uno ogni 5 abitanti in Appennino

Coldiretti : SOS Cinghiali - già in migliaia a Montecitorio : “Sono già migliaia gli agricoltori, allevatori e pastori giunti da tutte le regioni in Piazza Montecitorio davanti al Parlamento, per la più grande manifestazione mai realizzata prima nella Capitale contro l’invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle, causano incidenti stradali nelle campagne ma anche all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i ...

Agricoltura : blitz Coldiretti Veneto domani a Montecitorio per 'Sos Cinghiali' : Venezia, 6 nov. (Adnkronos) - Non è mai stato mai così alto in Italia l’allarme in Veneto per l’invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle, causano incidenti stradali nelle campagne ma anche all’interno dei centri