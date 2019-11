Calciomercato Inter | Conte sarebbe deluso per i mancati arrivi di Dzeko | Vidal e Llorente

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) "Mi sono fidato su alcune cose, ma non avrei dovuto. Parlo dei limiti della rosa". Il nefasto martedì di Champions League in casasta facendo discutere non tanto per la rocambolesca sconfitta in casa del Borussia Dortmund (3-2 per i tedeschi nonostante all'vallo i nerazzurro fossero in vantaggio di due reti) quanto per l'amaro e duro sfogo di Antonionei confronti della società. L'allenatore pugliese per l'ennesima volta ha sottolineato le lacune numeriche dell'organico e ha tuonato contro il club che avrebbe disatteso ad alcuni impegni presi in sede di mercato estivo. La Gazzetta dello Sport ritiene che siano soprattutto tre i giocatori che l'ex Chelsea avrebbe voluto con sé in questa prima esperienzaista e che, invece, o sono rimasti dov'erano, oppure sono approdati altrove. E si tratterebbe di nomi di qualità ma soprattutto di una buona di esperienza che ...

DiMarzio : Mauro #Icardi torna a parlare del suo futuro ?? - ApCalciomercato : Tutti i nomi di Conte: società a rapporto per il mercato di gennaio - infoitsport : Calciomercato Inter, Marotta accontenta Conte: via al piano rinforzi per gennaio. I nomi -