Vincenzo Nibali e una Trek-Segafredo mai così competitiva Gregari di lusso in arrivo per

Vincenzo Nibali e la nuova avventura con la Trek-Segafredo : quanti soldi guadagna lo Squalo? Stipendio di lusso per il siciliano : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione che si preannuncia davvero molto ricca, intensa e stimolante. Lo Squalo si concentrerà soprattutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sui Mondiali, si correrà su due percorsi estremamente duri e complessi che sembrano essere perfetti per le caratteristiche tecniche del siciliano: il sogno del quasi 35enne (spegnerà le candeline tra dieci giorni) è quello di mettersi al collo una medaglia a ...

Ciclismo - Giulio Ciccone : ‘Farò lo stesso programma di Vincenzo Nibali’ : Quella che si presenterà al via della stagione 2020 sarà una Trek Segafredo con tanta Italia in più e tanti nuovi motivi di interesse. La squadra guidata da Luca Guercilena ha messo a segno uno dei grandi colpi del ciclomercato, l’ingaggio di Vincenzo Nibali, e potrà contare su un Giulio Ciccone cresciuto in maniera esponenziale nella scorsa stagione e ormai pronto a confrontarsi ai livelli più alti. L’accoppiata tra il fuoriclasse siciliano e ...

FOTO Ciclismo - le nuove maglie della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali pronto per la nuova avventura - Ciccone fa da modello : La Trek-Segafredo ha presentato le maglie per la prossima stagione: al Rouleur Classic di Londra (Gran Bretagna) la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato le casacche per il 2020, tutte realizzate dallo sponsor Santini. A fare da modelli sono stati il nostro Giulio Ciccone per la versione maschile e la britannica Lizzie Deignan per quella femminile. Gli uomini indosseranno una maglia con torso bianco e in mezzo una banda rossa ...

Davide Cassani : “Olimpiadi e Mondiali adatti a Vincenzo Nibali - la Trek può ringiovanirlo. Preoccupato per le Professional” : Davide Cassani non si ferma mai. Sempre in viaggio, da una parte all’altra del mondo, per valorizzare la Nazionale di ciclismo tout court, dalla strada alla pista, passando per ciclocross e mountain bike. I risultati testimoniano di un lavoro che, negli anni, ha prodotto frutti tangibili, su tutti la rinascita del settore pista e una ventata di novità che, attraverso scelte coraggiose come la riesumazione del Giro d’Italia Under23, ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2020 : Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali nei piani dello Squalo : Vincenzo Nibali ha davanti a sé una stagione 2020 fatta di grandi obiettivi e di tante altre novità. Ovviamente queste ultime sono legate alla sua nuova squadra, la Trek-Segrafredo, che lo ha ingaggiato come nuovo capitano per le grandi corse a tappe. Un obiettivo ben chiaro per la formazione statunitense dalla fortissima matrice italiana. Ed è stata proprio questa una delle motivazioni principali che hanno portato al passaggio del messinese ...

Giro d’Italia - Vincenzo Nibali : ‘Percorso equilibrato - tappa del Sestriere decisiva’ : Tra i pretendenti alla maglia rosa del Giro d’Italia 2020 non dovrebbe mancare Vincenzo Nibali. Il campione siciliano ufficializzerà il proprio programma di corse nelle prossime settimane quando si riunirà per la prima volta con lo staff della sua nuova squadra, la Trek Segafredo, ma già ora circolano le voci di una probabile partecipazione al Giro d’Italia. Il vincitore delle edizioni 2013 e 2016 tornerebbe per andare a caccia del tris in una ...

Giro d’Italia 2020 : chi parteciperà? Egan Bernal possibile stella - Vincenzo Nibali strizza l’occhio. E Pogacar… : Oggi si è svolta la presentazione del percorso del Giro d’Italia 2020, che andrà in scena da sabato 9 a domenica 31 maggio con 21 tappe in programma. La 103ma edizione della Corsa Rosa partirà dall’Ungheria, con una cronometro individuale a Budapest e si concluderà a Milano con un’altra prova contro il tempo. Un tracciato nel complesso impegnativo e si preannuncia una lotta spettacolare per la conquista della maglia rosa. Andiamo quindi a ...

Giro d’Italia 2020 - un percorso adatto a Vincenzo Nibali. L’esperienza la chiave per sfidare i giovani : Finalmente anche il Giro d’Italia 2020 ha il suo percorso. Gli studi Rai di Milano hanno appena svelato quale sarà il tracciato della 103esima edizione della Corsa Rosa, che partirà sabato 9 maggio dalla capitale dell’Ungheria, Budapest, per poi concludersi domenica 31 maggio sotto gli occhi della Madonnina che spicca dall’alto del Duomo di Milano. Ventuno tappe e un percorso variegato, adatto a tutti; con tre cronometro ...

LIVE Giro d’Italia 2020 - presentazione percorso in DIRETTA : giù il velo sulla Corsa Rosa - ci sarà Vincenzo Nibali. Tante salite in arrivo? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Si parla poi di una ripartenza dalla Sicilia con tre tappe nell’Isola, il clou sarà la scalata dell’Etna dall’inedito versante di Piano Provenzana. 16.26 Per il momento c’è una sola certezza: si partirà dall’Ungheria, sabato 9 maggio con una cronometro di 9,5 km a Budapest. A seguire due tappe in linea riservate ai velocisti: 193 km da Budapest a Gyor e 197 ...

Giro d’Italia 2020 - chi parteciperà? Vincenzo Nibali (quasi) sicuro - Bernal e Carapaz all’assalto - Fabio Aru incerto : Il percorso del Giro d’Italia 2020 verrà svelato giovedì 24 ottobre (ore 16.50), c’è grande attesa per la presentazione della prossima Corsa Rosa e l’evento negli studi Rai di via Mecenate a Milano rappresenta uno dei momenti cardine dell’ottobre ciclistico: quale sarà il tracciato della prima grande corsa a tappe della stagione? Le anticipazioni parlano di un tracciato abbastanza complicato con diverse salite tra cui ...

Vincenzo Nibali nel 2020 potrebbe rinunciare al Tour - pensando a Mondiali e Olimpiadi : Vincenzo Nibali pensa in grande verso la stagione ciclistica 2020. Per lo "Squalo dello Stretto" saranno tanti gli impegni da affrontare per raggiungere una condizione fisica ottimale in vista soprattutto delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Molto probabilmente Nibali, in virtù di questo grande obiettivo correrà il Giro d'Italia, rinunciando invece al Tour de France, in programma solitamente nel mese di luglio e quindi piuttosto vicino alla ...

Ciclismo - il programma di Vincenzo Nibali per il 2020 : Giro d’Italia per scaldarsi verso Olimpiadi e Mondiali? I piani dello Squalo - ossessione Liegi : Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Vincenzo Nibali che incomincerà l’avventura con la Trek-Segafredo, corazzata statunitense con sponsor e matrice italiana che si è accaparrata le prestazioni dello Squalo in uscita dalla Bahrain-Merida. La stagione del siciliano è stata discreta anche se da un fuoriclasse del suo calibro ci si aspetta sempre tantissimo, molto di più che un secondo posto al Giro d’Italia e una vittoria di tappa ...

Tour de France 2020 : Vincenzo Nibali verso il no alla Grande Boucle. Più facile conciliare Giro e Olimpiade : Al Tour de France 2020, presentato stamattina a Parigi, probabilmente mancherà la stella più luminosa del ciclismo italiano, vale a dire Vincenzo Nibali, già vincitore della Grande Boucle nel 2014. Il percorso è abbastanza adatto alle caratteristiche dello Squalo, anche se l’assenza di tapponi di oltre 200 km e i pochi passaggi su vette sopra i 2000 metri, non lo rendono certo il tracciato dei sogni del messinese. Le ragioni di questo ...