Per chi suona la Cassa

Anticipazioni Tempesta d'amore fino al 16 novembre : Annabelle Perde la vista da un occhio : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore che da più di 10 anni ormai viene trasmessa in Italia regolarmente sui canali Mediaset. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 novembre su Rete 4 dalle ore 19:30. Al centro di tutte le vicende della soap ci sarà il triangolo formato da Eva, Robert e Christoph, gli alti e bassi della relazione ...

Picchiata Perché lesbica - come si insegna a combattere l’omofobia? : Ha denunciato di essere stata aggredita all’uscita della stazione della metro di Porta Nuova, a Torino, perché lesbica. Una ragazza di 15 anni ha raccontato di essere stata colpita perché indossava abiti maschili. Il racconto dell’accaduto è stato fatto dalla madre: «Un uomo sui 25-30 anni le ha tirato un pugno in volto e sul costato. L’ha insultata dicendole che era una femmina e non doveva andare in giro conciata come un uomo. Sin ...

Champions League - la Juventus a Mosca Per chiudere il discorso qualificazione : Questo mercoledì 6 novembre alle ore 18.55 la Juventus gioca sul campo della Lokomotiv Mosca nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Al termine della partita la formazione bianconera potrebbe ottenere la qualificazione agli Ottavi in caso di vittoria. Infatti, prima di questa gara, i torinesi hanno 4 punti di vantaggio sui russi nella classifica del girone e quindi un eventuale successo li porterebbe a +7, un margine ...

Sky : ammutinamento Napoli - i calciatori chiamano gli avvocati Per timore di essere multati dalla società : Una serata turbolenta in casa Napoli. Al termine della partita contro il Salisburgo finita in pareggio, nello spogliatoio del Napoli ci sarebbe stato un duro faccia a faccia tra i calciatori e la società. Lo racconta, a Sky, Massimo Ugolini. I senatori del Napoli avrebbero chiesto alla società di interrompere il ritiro e, di fronte al rifiuto del club, avrebbero deciso arbitrariamente di far ritorno a casa. Un vero e proprio ...

Spazio : 12 bottiglie di vino sulla Iss Per studiare l’invecchiamento : vino spaziale, è proprio il caso di dirlo: dodici bottiglie di vino rosso di un’azienda con sede a Lussemburgo sono state inviate alla Stazione spaziale internazionale in nome della scienza. Non quindi per essere bevute dagli astronauti, ma per studiare gli effetti della microgravità e delle radiazioni spaziali sul processo di invecchiamento. La speranza è quella di sviluppare nuovi sapori e proprietà per l’industria alimentare. La ...

MotoGp - Lorenzo ha le idee chiare in vista del 2020 : “mi serve un mese e mezzo Per tornare in forma” : Il maiorchino ha parlato in vista della prossima stagione, sottolineando come gli serva un mese e mezzo per rimettersi in forma Jorge Lorenzo attende con ansia la fine di questo disastroso Mondiale 2019, nel corso del quale ha collezionato solo infortuni e cattive prestazioni. Il confronto con Marquez è stato davvero impietoso, con il maiorchino riuscito a raccogliere solo 25 punti in 14 appuntamenti iridati. AFP/LaPresse A Valencia andrà ...

Belen - la festa Per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez : ma manca qualcuno. Ecco di chi si tratta : Belen, la festa per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez: ma manca qualcuno. Ecco di chi si tratta. papà Gustavo ha festeggiato il compleanno in un lussuono ristorante argentino di...

Infortuni : nel milanese oPeraio schiacciato da un muletto - rischia di Perdere piede : Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Grave Infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: durante alcune operazioni, un ‘muletto’ della ditta fratelli Cozzi ha schiacciato la gamba dell’operaio, 69 anni. Il carrello elevatore gli ha procurato una semi amputazione del piede e una frattura scomposta ...

Collaboratore faceva messaggero Per boss - Occhionero : “Ho sbagliato tutto - mi sono fidata” : La deputata Giuseppina Occhionero è stata interrogata dai giudici della procura di Palermo in merito alla vicenda per cui il suo ex Collaboratore, Antonello Nicosia, è stato fermato con l'accusa di associazione mafiosa: "Ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. Mi sono fidata di lui", ha detto la deputata durante un lungo interrogatorio.Continua a leggere

Microsoft To-Do si aggiorna Per Windows 10 : stampa degli elenchi [Insider] : Breve comunicato per informarvi che la versione per Windows 10 di Microsoft To-Do si è recentemente aggiornata per gli Insider introducendo la possibilità di stampare gli elenchi. Novità in questa versione stampa gli elenchi: nel menu con i tre puntini “…” è stata aggiunta una nuova opzione che consente di stampare gli elenchi. Nel file da stampare, oltre alle attività, sono presenti anche le sottoattività e le stelle che ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari 52-53 - Champions League basket in DIRETTA : un secondo quarto da 33 punti Permette ai polacchi di tornare a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto. I polacchi tornano sotto con 33 punti in 10 minuti, ma Sassari è ancora avanti di uno. 52-53 Ancora Evans e Sassari torna avanti. 52-51 Due punti per Evans. 52-49 Layup di Hornsby. 50-49 Aminu è incontenibile. Prima prende due rimbalzi offensivi, poi segna da sotto dopo una persa di Spissu. 48-49 Bilan corregge il suo stesso errore da sotto. 48-47 Primo vantaggio ...

Settore Bentegodi chiuso Per un turno - Roma multata : Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto "la chiusura per una giornata effettiva di gara. Roma multata

Balotelli - la Procura di Verona ha aPerto un’inchiesta Per discriminazione razziale : La Procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale, per ora a carico di ignoti, per i cori razzisti contro Balotelli in Verona-Brescia. Lo scrive Repubblica.it: gli investigatori della Digos stanno acquisendo i filmati delle telecamere dello stadio Bentegodi e i video pubblicati sui social, e procedendo all’audizione di persone informate sui fatti. Oggi il giudice sportivo ha sanzionato il club chiudendo per un turno il ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Benevento : “Chiudo le scuole Per salvaguardare l’incolumità di tutti” : Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per domani, con ordinanza sindacale, la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido. Il provvedimento prevede, inoltre: la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo ...