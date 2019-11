No More Heroes 3 | Suda51 parla del mondo di gioco

No More Heroes 3 sarà open-world e supporterà i controlli di movimento - parola di Suda 51 : Suda 51 continuerà la sua classica serie di culto con No More Heroes 3 e per l'occasione il creatore ha svelato qualcosa di più del gioco, dopo aver parlato per 45 minuti di musica durante una conferenza qualche giorno fa, anziché mostrare il nuovo trailer del gioco.Durante un'intervista, Suda 51 ha parlato dei vari aspetti del nuovo titolo: a quanto pare ci saranno diverse famigliarità con i capitoli precedenti. Uno tra questi è l'ambientazione ...

No More Heroes 3 : al posto del nuovo trailer - Suda 51 ha parlato di musica con il video di "Coffee and TV" dei Blur : Il producer di Grasshopper Manufacture, Suda 51, avrebbe dovuto mostrare nella giornata di ieri il nuovo trailer di No More Heroes 3, ma invece ha speso circa 45 minuti a parlare della sua musica preferita, davanti ad un pubblico divertito.Parlando al Reboot Develop Red in Canada, Suda stava per discutere della rinascita di Travis in No More Heroes 3. Parte della presentazione avrebbe dovuto includere il nuovo trailer del gioco e invece, dopo ...