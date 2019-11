Luisa Monti e Salvio oggi a Uomini e Donne Lui | “Mi ha salvato”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 6 novembre 2019)Over,Calabretta e: il gesto di lui commuove In quest’ultima puntata del Trono Over dic’è stato anche il clamoroso ritorno di una delle protagoniste della scorsa edizione più amate dal pubblico a casa:. Per chi non se lo ricordasse, la donna, lo scorso Maggio, ha deciso di abbandonare il dating show per frequentare il cavaliereCalabretta. Esi è presentata in studio proprio per raccontare la sua bellissima storia d’amore con quest’ultimo. Ma non è finita qua perchèOver,Calabretta ha voluto anche leggere una romanticissima lettera alla sua fidanzata. In questa lettera l’uomo ha voluto dichiararle tutto il suo amore, asserendo: “Ero impantanato e sempre più inabissato e nel più profondo dei mari e solo tu con la tua perseveranza hai ...

fedes_06 : @PaoloGiardinie2 @luisellacost per la luisella, comunistoide d' accatto si invece... basta pretendere dall azienda… -