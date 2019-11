Fonte : fanpage

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Cassazione 14.8.2019 n 21404 Ove il giudice non indichi l'unità temporale cui ragguagliare la somma dovuta come penale ex art 124 comma 2 c.p.i. e vengano in questione atti che integrino violazioni dell'inibitoria, la liquidazione della penalità deve attuarsi prendendo in considerazione le specifiche inosservanze alla statuizione emessa, restando esclusa una eterointegrazione della sentenza da parte del giudice chiamato a pronunciarsi ex art 124 comma 7 c.p.i. sulle contestazioni insorte.

PaoloGiuliano4 : Le misure inibitorie ex art 124 codice proprietà industriale -