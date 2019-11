Ilva | tre ore di vertice a palazzo Chigi ArcelorMittal attiva ritiro da Taranto | I

Ilva - vertice di tre ore a Palazzo Chigi Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia La clausola|Il duello : domande e risposte : Il premier Giuseppe Conte vede i vertici di ArcelorMittal: «Governo disponibile a fare tutto il possibile e il necessario perché ci sia il rispetto degli impegni contrattuali»

Ilva - l’ultima mediazione sull’immunità : potrebbe essere estesa oltre Taranto : Il premier, che si è studiato ogni cavillo, è determinato a smascherare il «bluff» di ArcelorMittal perché non c’è, nel contratto, alcuna clausola che giustifichi un recesso legato allo scudo penale

**Ex Ilva : Zingaretti - ‘Calenda? se volesse - potrebbe dare mano’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Se Calenda volesse dare una mano a questo governo, perché non utilizzarlo in alcune situazioni di difficoltà di alcune grandi aziende?” Calenda commissario Ilva o di Alitalia? “Non mi permetterei mai di dirlo, ma lo spirito deve essere quello della passione nel risolvere i problemi e non nel fare le polemiche”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo **Ex Ilva: ...

Ex Ilva - slitta l’incontro tra governo e Arcelor. L’azienda chiede al tribunale di Milano di chiarire se ci sono estremi per andarsene : La miccia è accesa e il conto alla rovescia è iniziato. Dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler riconsegnare allo Stato le chiavi degli stabilimenti dell’Ilva, dove la multinazionale è in affitto, e quindi non finalizzare la vendita, il governo è alla ricerca di una soluzione per evitare di ritrovarsi per le mani la gestione delle acciaierie. Il colosso della siderurgia ha già consegnato al tribunale di Milano la richiesta di ...

