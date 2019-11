VAR | la Premier pensa al “challenge” per gli allenatori

In Premier League studiano la superVAR : arriva la linea di fuorigioco costante : Una linea del fuorigioco costante, automatizzata in tempo reale, per velocizzare il controllo Var a partita in corso. In Premier League stanno studiando una superVar, un sistema potenziato che in pratica grazie al tracciamento degli arti dovrebbe aumentare drasticamente l’accuratezza e la velocità con cui gli arbitri prendono le decisioni sul fuorigioco. Lo riporta il Daily Mail: Hawk-Eye, che ha sviluppato la “goal-line technology” e i sistemi ...

VAR - ai tifosi allo stadio chi ci pensa? In Premier vogliono audio e video sugli spalti : I giocatori, gli arbitri, i giornalisti, persino i telespettatori. La Var è cosa loro. Si consuma tutto davanti a uno schermo, che sia il monitor a bordo campo, o quello dei replay su cui si imbastiscono ore e ore di analisi e chiacchiere annesse. E poi ci sono i tifosi “old style”, quelli che ancora vanno allo stadio, e che durante la partita restano spesso imbambolati ad ogni sospensione Var, senza sapere cosa sta succedendo, ...

Daily Mail : capo degli arbitri sott’accusa perché in Premier viene usato poco il VAR : Mike Riley è sotto pressione per incrementare l’uso del Var in Premier League. Particolare enfasi è stata posta sugli incidenti di alto profilo nei quali l’arbitro non ha fatto ricorso all’utilizzo del Var nonostante i numerosi monitor posti a bordo campo. Il timore è forse che ricorrere alla tecnologia rallenti i tempi di gioco, ma è altrettanto problematico che il mancato uso significhi il mancato arrivo di cartellini ...