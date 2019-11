Replica Viva RaiPlay con Fiorello | prima puntata in streaming sul sito della tv di Stato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019)torna in onda su Rai 1 ed è subito show. Ieri sera nell'access prime timerete ammiraglia è andata in onda ladiil nuovo show messo in piedi dal comico siciliano che andrà in onda per tutta la settimana subito dopo l'edizione serale del Tg1 ede i Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Un programma innovativo che ha come scopo quello di rilanciare la piattaforma, completamente rinnovata. Chi non avesse seguito ladello show dipuò rivederla incomodamente sulgratuitoTv di. Dove rivedere ladiconinNel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che è possibile rivedere ladiconin onda ieri sera 4 novembre su Rai 1, accedendo algratuitotv die cliccando sulla sezione dedicata ...

AgenziaOpinione : rai 1 – ” viva rai play ” * PUNTATA DEL 4/10 – 4 novembre 2019, « L’ESORDIO DI FIORELLO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLI… - italiaserait : #VivaRaiPlay: replica prima puntata con #Fiorello in streaming su #RaiPlay - verona_viva : @matteosalvinimi Questo tweet è talmente repellente che non merita nemmeno una replica. -