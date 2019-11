Confronto arbitri e società in Premier | ci sono i monitor ma non si possono usare

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 5 novembre 2019) Anche innon si placano le polemiche sul Var e glitanto che per giovedì prossimo è in programma un incontro tra i dirigenti dellaLeague e Mike Riley, capo degli. Il pareggio casalingo di Everton contro il Tottenham domenica è stato l’ultimo di una lunga lista di partite dellaLeague in cui il VAR è stato oggetto di pesanti critiche. Dele Alli cade in area e gli Spurs invocano il rigore, ma niente di fatto, l’arbitro ha aspettato tre minuti prima di comunicare la decisione presa dagli addetti ai. Niente penalty e diverse polemiche. Non tanto per la mancata concessione del rigore, bensì per una strana regola Il punto è la consultazione del Var, fino a questo punto glinon hanno la possibilità di consultare ildel Var durante le gare, dipende tutto dall’addetto al Var, che non è in campo e non sta ...

